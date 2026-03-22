На Закарпатті стартував збір ранніх овочів: редис уже продають, капусту чекають у квітні

У селі Заріччя Закарпатської області аграрії розпочали збір ранньої городини. Місцеві жителі масово вирощують овочі у теплицях і вже вийшли на перші продажі редиски, тоді як капуста дозріє за кілька тижнів. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Як розповіла головна спеціалістка відділу земельних відносин сільради Ольга Тивонюк, у селі налічується близько 1100 домогосподарств, і більшість із них займається вирощуванням ранніх овочів – редиски, капусти, перцю та баклажанів. Паралельно в громаді працюють і фермерські господарства, які обробляють сотні гектарів під зернові культури, зокрема кукурудзу.

Місцевий власник теплиці Михайло каже, що редиску вирощує разом із родиною та найманими працівниками. Після збору її миють і очищають за допомогою спеціального обладнання, щоб підготувати до продажу: покупці віддають перевагу вже очищеній продукції.

Інші господарства також активно збирають врожай. За словами місцевих працівників, ранні сорти редиски достигають за 25-28 днів, однак узимку цей період може збільшуватися до 70-80 днів. Наразі ціни на продукцію тримаються на рівні 105-120 гривень за кілограм або близько 25-27 гривень за пучок.

Окрім редиски, у теплицях уже достигає рання капуста. Її висівали ще на початку зими, а висаджували у лютому. Збір урожаю планують розпочати в середині квітня – із однієї теплиці очікують отримати до семи тонн продукції.

Зібрані овочі місцеві аграрії реалізують як через оптових покупців, так і самостійно на ринках.

Раніше повідомлялось, що ескалація війни на Близькому Сході може вплинути на ціни продуктів харчування в Україні, передусім на імпортні овочі. Найшвидше подорожчання може торкнутися помідорів та огірків.

Також в Україні різко подорожчали тепличні помідори через дефіцит на ринку та скорочення імпорту, зокрема з Туреччини. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, наприкінці тижня томати продавалися по 120-140 грн за кілограм, що приблизно на 10% дорожче, ніж раніше.