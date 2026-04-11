12 квітня угорські виборчі дільниці працюватимуть і в Україні

Праві популісти з Угорщини довгий час підтримували угорське населення Берегово, розраховуючи отримати натомість їх голоси на виборах. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian. І така тактика, схоже, працює.

Журналіст видання, який побував у закарпатському Берегові, помітив різницю між цим регіоном та іншими: «Більшо частина України за виборами в Угорщині стежать з єдиною надією: що Віктор Орбан, дружній до Кремля лідер, який зробив опозицію Києву центральним елементом своєї кампанії, буде вигнаний з посади після 16 років перебування при владі. Але в Берегові настрій складніший».

Чому в Україні деякі люди готові голосувати за Орбана

Із 30 тисяч мешканців Берегова більшість становлять угорці, і угорську мову там «можна почути так само часто, як і українську». А всього на Закарпатті проживають близько 60 тисяч угорців. Повсякденне життя – від навчання в школі до телеканалів, які дивляться вдома – залишається тісно пов'язаним із сусідньою Угорщиною.

Деякі мешканці зізналися, що вболівають за партію Орбана «Фідес».

«Орбан не ідеальний, але він піклується про угорців усюди», – пояснив місцевий мешканець Ласло, який планує брати участь у голосуванні в неділю.

Ласло сказав, що він засмучений погіршенням відносин між Угорщиною та Україною, але похвалив Орбана за надання паспортів етнічним угорцям, фінансову допомогу та захист того, що він назвав «мовними правами громади». Як пише видання, Будапешт створив кілька виборчих дільниць у консульствах регіону, адже «багато хто в Берегові має другий угорський паспорт», хоча технічно це незаконно в Україні.

Політика Орбана щодо Закарпаття

Орбан «довго зображував себе захисником етнічних угорців за кордоном». Стверджував, що вони «стикаються з поширеною дискримінацією в Україні та змушені асимілюватися в українське суспільство». Журналіст відзначив, що його критики в Угорщині та в Україні кажуть, що він перебільшив образи, щоб виправдати ворожу позицію щодо Києва та його західних союзників.

При цьому мешканці Берегова казали, що політика має свої «нюанси». Дехто висловлював стурбованість щодо мовної політики України, яка впливає на угорців, зокрема закону, який поступово скасовує мови меншин у школах. Але багато хто й казав, що заяви Орбана про дискримінацію неправдиві. Дехто порівняв настрої в Берегові з розбіжностями, що спостерігаються всередині самої Угорщини.

«Так само, як і там, є люди, які хочуть перемоги Орбана, і люди, які хочуть, щоб опозиція його замінила», – сказав Артур, який додав, що хоче, щоб уряд Орбана програв, посилаючись на проблеми з корупцією та його позицію щодо України.

Лідери угорської громади та аналітики намагалися пояснити підтримку Орбана в містах і селах Закапаття двома способами. Вони вказували, що Берегове (або Берегсас угорською) здавна існувало на межі імперій.

«Протягом століть воно була частиною Угорщини, перш ніж перейти до Чехословаччини після Першої світової війни, а потім ненадовго повернулася під контроль Угорщини напередодні Другої. Включене до складу Радянської України в 1945 році, воно стала частиною незалежної України в 1991 році. Але незалежно від влади, воно лишалася відносно бідним та нерозвиненим», – ідеться у статті.

Місцеві розповідають, що уряд Орбана інвестував у школи, громадські центри та допомагав фермерам.

Тімбур Томба, який очолює угорську громаду в Києві та є активним критиком чинного уряду в Будапешті, звинуватив у популярності Орбана серед українських угорців державні ЗМІ, які контролює угорський уряд: «Більшість угорців в Україні досі дивляться державну пропаганду. Цих людей просто годують брехнею з телебачення».

Закарпаття та війна з Росією

Орбан також грав на часом складних настроях воєнного часу в регіоні. Розташоване на кордоні з Угорщиною, Берегове може здаватися далеким від війни: «Місто відправило на фронт відносно мало чоловіків порівняно з іншими частинами України, а повсякденне життя здебільшого не порушувалося сиренами повітряної тривоги чи ракетними ударами».

Орбан звинувачував Україну у відправленні етнічних угорців «на бійню» та перебільшував їхні військові втрати.

Але Томба рішуче виступив проти думки, що етнічні угорці не бажають служити Україні. Він сказав, що з часу повномасштабного вторгнення в лавах Збройних сил України воювало кілька тисяч людей з Закарпаття, близько сотні з яких загинули в боях. Як і в будь-якому іншому місті, у Берегові на центральній площі є меморіал загиблим українським воїнам.

Раніше повідомлялося, що візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта напередодні парламентських виборів, що відбудуться цієї неділі, 12 квітня, підкреслив стратегічну роль Угорщини для адміністрації Дональда Трампа.

За 16 років при владі Віктор Орбан створив систему «інформаційної автократії», яку рух MAGA розглядає як інтелектуальний та інституційний центр для майбутньої «трампівської революції» в Європі. Будапешт фактично став штаб-квартирою для американських правих консерваторів, пропонуючи модель боротьби з імміграцією, ліберальними цінностями та екологічним порядком денним.

Як відомо, лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр побачив позитивний сигнал у виступі віцепрезидента США Джей Ді Венса під час його візиту до Будапешта, хоча той прибув для підтримки чинного прем’єра Віктор Орбан.

Мадяр звернув увагу на заяву Венса про те, що Сполучені Штати співпрацюватимуть із будь-яким новим прем’єр-міністром Угорщини.

Нагадаємо, візит Венса до Будапешта відбувся 7 квітня і супроводжувався відкритою підтримкою Орбана. У своєму виступі він звинуватив Євросоюз у втручанні у вибори в Угорщині, позитивно оцінив позицію угорського прем’єра щодо війни Росії проти України та назвав його лідерство «взірцем для Європи».