30 об’єктів нерухомості, ресторан та елітні авто: як живе родина судді з Мукачева

Наталія Порощук
glavcom.ua
Мати судді Ганна Іваницька придбала апартаменти в елітному ЖК Signature на Печерську
У декларації Іваницького за рік – 1,2 млн грн зарплати

Родина мукачівського судді Руслана Іваницького володіє понад 30 об’єктами нерухомості, зокрема квартирою в центрі Києва, рестораном, готелем і часткою житлового комплексу в Мукачеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування hromadske.

Зазначається, у листопаді 2023 року 73-річна мати судді Ганна Іваницька придбала апартаменти в елітному ЖК Signature на Печерську, які мають 104 кв. м. Наразі житло такої площі там коштує близько $600 тис., тоді як на момент купівлі ціна становила майже $4 тис. за квадратний метр.

«Тож мінімальна вартість квартири, яку купила Ганна Іваницька, мала б бути щонайменше $400 тис. або 14,5 млн грн. Але жінка купила цю квартиру майже вчетверо дешевше – за 3,6 млн грн – менш як тисяча доларів за квадрат. Таких цін немає не те, що в ЖК Signature, а навіть у «хрущовках» на Печерську», – йдеться у розслідуванні.

За даними журналістів, Ганна Іваницька все життя працювала на Закарпатті: від робітничих посад у 1970-х до заступниці мера Мукачева, а у 2014 році завершила чиновницьку кар’єру. Згодом відкрила ФОП і стала співзасновницею бухгалтерської компанії.

Водночас із 1998 по 2024 рік її офіційний дохід становив менш як 12 млн грн – такі підрахунки оприлюднила Громадська рада доброчесності під час оцінювання її сина, судді Руслана Іваницького, у ВККС у 2026 році.

У декларації Іваницького за рік – 1,2 млн грн зарплати. Це 100 тис. грн на місяць, а після сплати податків – близько 80 тис. грн. Руслан Іваницький має близько 15 років суддівського стажу, до цього займався бізнесом. Під час співбесіди у ВККС у 2018 році з’ясувалося, що належні йому приміщення в Мукачеві він передав матері за довіреністю, а вона здавала їх. Водночас сам суддя заявив, що це не оренда, а безоплатне користування, і доходи не декларував.

Інше приміщення, яке колись належало судді, фігурувало у кримінальному провадженні. «У  ході проведених негласних слідчих  дій було встановлено, що (...) у підвальному приміщенні триповерхової  будівлі, (...)  здійснюється  надання  послуг  у  сфері грального  бізнесу на  восьми  гральних  апаратах», – йшлося в одній з судових ухвал за 2013 рік.

У розслідуванні йдеться, що матері судді, Ганні Іваницькій, належать 50 соток землі майже в центрі Мукачева, придбані у 2018 році разом із будівлею за 1,38 млн грн (понад $50 тис.). Спочатку ділянка призначалася для житлової забудови, однак у 2022 році міськрада дозволила розробити план для зміни її цільового призначення під багатоквартирну забудову з комерційною інфраструктурою.

Серед депутатів Мукачівської міської ради, яка ухвалювала рішення щодо ділянки, – донька Ганни, рідна сестра судді Руслана Іваницького, – Олеся Островська. Сама Олеся того дня не голосувала, але всі її присутні колеги рішення підтримали. Чоловіком Олесі є Микола Островський – начальник відділу в головному управлінні Держгеокадастру в Закарпатській області.

За даними розслідування, свою депутатську діяльність Олеся Островська поєднує з іншою сферою – разом з матірʼю  опікується рестораном «Велюр».

У дворі родини Іваницьких журналісти зафіксували BMW X7 2025 року, який формально не оформлений на жодного з них. Вартість авто – від $143 тис. (понад 6 млн грн).

Водночас частину активів записано на 21-річну племінницю судді Анастасію Островську. Вона відкрила ФОП у 16 років і працює у готельно-ресторанній сфері. У 2023 році придбала дві ділянки (13 соток) за 500 тис. грн, де нині зводять будинок на 72 квартири, а також передала ще одну ділянку під забудову кооперативу «Мрія Закарпаття 2». Крім того, Островська володіє BMW 530D (2020) і Range Rover Sport (2024) загальною вартістю від $180 тис. (майже 8 млн грн).

Як будуть вимикати світло 9 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
30 об'єктів нерухомості, ресторан та елітні авто: як живе родина судді з Мукачева
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
Ощадбанк відреагував на «нові докази» Угорщини у справі українських інкасаторів
Факультет цифрової трансформації розпочав роботу у Силах оборони
Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
