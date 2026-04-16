Стрілянина на уроці: правоохоронці показали кадри затримання підлітка, який поранив однокласника (відео)

Правоохоронці оприлюднили кадри з бодікамер, де зафіксовано затримання неповнолітнього за стрілянину в школі на Закарпатті

Поліція Закарпаття оприлюднила відео затримання 14-річного учня, який сьогодні вранці відкрив вогонь під час занять. Як з'ясувалося, дев’ятикласник використав травматичний пістолет, поранивши свого однокласника, інформує «Главком».

Правоохоронці показали, як відбувалося затримання підлітка.

Подробиці затримання

Після того, як учень здійснив постріли в класі, він намагався втекти з території навчального закладу. Проте правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підлітка та затримали його. На оприлюднених кадрах видно роботу патрульних та момент фіксації правопорушника.

Правоохоронці оприлюднили відео затримання неповнолітнього, який стріляв у школі на Закарпатті — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 16, 2026

Зброю, з якої вівся вогонь – травматичний пістолет – вилучено та відправлено на експертизу.

Стан потерпілого та характеристика нападника

Потерпілий учень отримав поранення, проте, за попередньою інформацією, його життю нічого не загрожує. На місці працювали медики.

Речниця поліції Закарпаття Ганна Дан повідомила, що вчинок підлітка став несподіванкою для всіх. Дев’ятикласника, який влаштував стрілянину під час уроку в одній із шкіл Закарпаття, характеризують як неконфліктного та доброго учня. До цього моменту підліток не виявляв жодних ознак агресії до однокласників чи педагогів.

До слова, у Святошинському районі столиці суперечка між знайомими завершилася стріляниною та госпіталізацією. Зловмисник поцілив з вогнепальної зброї жінці у стегно.

Як повідомлялося, 6 квітня у Луцьку на Театральному майдані дівчина влаштувала стрілянину.