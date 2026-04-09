Зеленський зустрівся з представникам угорської громади перед виборами в Угорщині

Наталія Порощук
фото: Офіс президента

Сьогодні, 9 квітня, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками угорської громади Закарпаття, зокрема з військовими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував за стійкість протягом цієї складної зими та підтримку фронту, а військовим – за всі зусилля щодо захисту України. Президент також наголосив, що потрібно вже готуватися до наступної зими.

фото: Офіс президента

Зеленський підкреслив, що на Закарпаття успішно релокувалося багато підприємств і бізнесу, що важливо для збереження та створення робочих місць, підтримки економіки всієї України. Під час зустрічі обговорювали й забезпечення потреб національних спільнот у навчанні рідною мовою, участь місцевого самоврядування в наповненні державного бюджету та створення умов для повернення додому українців, які були змушені виїхати за кордон через російську агресію.

Окрему увагу приділили перспективі використання бальнеологічних можливостей Закарпатської області для реабілітації воїнів і ветеранів.

фото: Офіс президента

Президент вручив державні нагороди захисникам України, які відзначилися в протистоянні повномасштабній російській агресії. Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади нагороджені орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденами «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні». Оператор БпЛА 1-го окремого центру безпілотних систем відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Глава держави також вручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня (посмертно) дружині колишнього першого заступника голови та депутата Закарпатської обласної ради Йосипа Борто, що пішов із життя в листопаді 2023 року.

До слова, в Угорщині 12 квітня мають відбутися парламентські вибори. Без перебільшення, саме вони можуть стати поворотними для країни. У фактично двобої зійдуться провладна партія «Фідес» під орудою чинного прем’єра Віктора Орбана, відомого своїми антиукраїнськими та пропутінськими поглядами, та опозиційна «Тиса», очолювана Петером Мадяром.

