Викрав жінку з дитиною, стріляв у поліцейських: на Закарпатті затримано чоловіка

На Закарпатті затримано озброєного чоловіка, який викрав жінку з трирічною дитиною і відкрив вогонь по правоохоронцях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

«Сьогодні о 10:56 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків екстреної допомоги про викрадення жінки разом із малолітньою дитиною. За попередньою інформацією, зловмисник пересувався автомобілем марки Skoda та, ймовірно, був озброєний. Подія сталася в одному з населених пунктів Мукачівського району», – йдеться у повідомленні.

Невдовзі поліцейські встановили місцеперебування та затримати чоловіка на території сусіднього Берегівського району. Під час затримання зловмисник чинив збройний опір: він вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, на іншого намагався здійснити наїзд автомобілем. Поліцейські затримали зловмисника.

«Затриманий прибув до місця проживання своєї 45-річної знайомої з Мукачівщини. Під час сварки він приставив до голови жінки пістолет та змусив її разом з трирічною дитиною сісти до авто. Надалі зловмисник попрямував у Берегівський район. Там він намагався викрасти ще одну дитину – власного онука, а також спричинив тілесні ушкодження своїй доньці. У цей момент, скориставшись ситуацією, мешканка Мукачівщини з трирічною дитиною на руках втекла з автівки викрадача. Під час цього конфлікту зловмисник знову застосував зброю. Покинути місце події йому завадив наряд поліції», – зазначають поліцейські.

Наразі зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України. Усі учасники події перебувають у безпеці та співпрацюють зі слідством. Малолітні діти не отримали тілесних ушкоджень. Пораненим поліцейським надається необхідна медична допомога – загрози їхньому життю немає.

Слідчі поліції за даним фактом відкрили два кримінальні провадження – за ч. 2 ст. 146 та ст. 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та посягання на життя працівника правоохоронного органу. За скоєне затриманому загрожує від дев`яти до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

