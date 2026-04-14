Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Викрав жінку з дитиною, стріляв у поліцейських: на Закарпатті затримано чоловіка

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Під час затримання зловмисник чинив збройний опір
фото: Нацполіція

Пораненим поліцейським надається необхідна медична допомога

На Закарпатті затримано озброєного чоловіка, який викрав жінку з трирічною дитиною і відкрив вогонь по правоохоронцях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

«Сьогодні о 10:56 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків екстреної допомоги про викрадення жінки разом із малолітньою дитиною. За попередньою інформацією, зловмисник пересувався автомобілем марки Skoda та, ймовірно, був озброєний. Подія сталася в одному з населених пунктів Мукачівського району», – йдеться у повідомленні.

Невдовзі поліцейські встановили місцеперебування та затримати чоловіка на території сусіднього Берегівського району. Під час затримання зловмисник чинив збройний опір: він вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, на іншого намагався здійснити наїзд автомобілем. Поліцейські затримали зловмисника.

«Затриманий прибув до місця проживання своєї 45-річної знайомої з Мукачівщини. Під час сварки він приставив до голови жінки пістолет та змусив її разом з трирічною дитиною сісти до авто. Надалі зловмисник попрямував у Берегівський район. Там він намагався викрасти ще одну дитину – власного онука, а також спричинив тілесні ушкодження своїй доньці. У цей момент, скориставшись ситуацією, мешканка Мукачівщини з трирічною дитиною на руках втекла з автівки викрадача. Під час цього конфлікту зловмисник знову застосував зброю. Покинути місце події йому завадив наряд поліції», – зазначають поліцейські.

Наразі зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України. Усі учасники події перебувають у безпеці та співпрацюють зі слідством. Малолітні діти не отримали тілесних ушкоджень. Пораненим поліцейським надається необхідна медична допомога – загрози їхньому життю немає.

Слідчі поліції за даним фактом відкрили два кримінальні провадження – за ч. 2 ст. 146 та ст. 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та посягання на життя працівника правоохоронного органу. За скоєне затриманому загрожує від дев`яти до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

До слова, суд виніс вирок 39-річному мешканцю Фастівського району, який намагався викрасти маленьку дівчинку прямо посеред вулиці. Зловмисник, який раніше вже був судимий за розбещення неповнолітніх, проведе за ґратами понад три роки.

Теги: викрадення Національна поліція України Закарпаття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua