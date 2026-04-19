Відпочинок біля озера завершився трагедією. На Закарпатті дівчина загинула від ураження струмом

Надія Карбунар
Перебуваючи під високовольтною лінією електропередач, неповнолітня дівчина підняла вудку вгору
На Закарпатті неповнолітня дівчина загинула внаслідок ураження струмом, коли відпочивала біля водойми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Закарпатської області.

З’ясувалося, що родина відпочивала на озері у селі Порошково. Перебуваючи під високовольтною лінією електропередач, неповнолітня дівчина підняла вудку вгору.

Через високу напругу ліній, електричний розряд пройшов повітрям (через так звану електричну дугу). Попри зусилля лікарів, врятувати дитину не вдалося – дівчина померла.

У справі призначать судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Нагадаємо, у селі Слобода-Дашковецька Якушинецької громади на Вінниччині сталася трагедія. Під час пожежі у власному будинку загинув 32-річний чоловік. Він обігрівав оселю так званим «дуйчиком», і внаслідок короткого замикання пристрій загорівся. Вогонь перекинувся на матрац, який почав тліти. Чоловіка без ознак життя виявили сусіди – на той момент горіння вже припинилося.

Раніше через випадкове отруєння рослиною помер відомий львівський спортивний лікар Зиновій Полянський, який десятиліттями працював із атлетами. Його раптова смерть стала шоком для спортивної спільноті Львівщини. 

 

Теракт у Києві: Зеленський анонсував перевірку патрульних і кадрові рішення
