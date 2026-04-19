Відпочинок біля озера завершився трагедією. На Закарпатті дівчина загинула від ураження струмом

У справі призначать судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті

На Закарпатті неповнолітня дівчина загинула внаслідок ураження струмом, коли відпочивала біля водойми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Закарпатської області.

З’ясувалося, що родина відпочивала на озері у селі Порошково. Перебуваючи під високовольтною лінією електропередач, неповнолітня дівчина підняла вудку вгору.

Через високу напругу ліній, електричний розряд пройшов повітрям (через так звану електричну дугу). Попри зусилля лікарів, врятувати дитину не вдалося – дівчина померла.

У справі призначать судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

