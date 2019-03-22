Президент призначив посла України в Кувейті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол України у Кувейті Олександр Балануца

До призначення послом в Кувейті Олександр Балануца був консулом-керівником консульства України у місті Дубай

Президент Петро Порошенко призначив послом України в Кувейті Олександра Балануцу.

Про це йдеться в указі президента №84 від 21 березня.

«Призначити Балануцу Олександра Олександровича надзвичайним і повноважним послом України в Державі Кувейт», - сказано в ньому.

Олександр Балануца у 2002 році закінчив факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. У 2009 році отримав ступінь магістра міжнародного права, закінчивши з відзнакою Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 2003 по 2006 рік працював у Міністерстві фінансів і Державному комітеті фінансового моніторингу України. З 2007 по 2012 - старшим викладачем, доцентом кафедри банківської справи та фінансового моніторингу факультету фінансів та банківської справи Національного університету Державної податкової служби України.

З січня 2016 був консулом-керівником консульства України у місті Дубай, ОАЕ.

Нагадаємо, що напередодні стався гучний скандал між генпрокурором та послом США в Україні.

Як повідомляв «Главком», генпрокурор Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

Представник Державного департаменту США також заявив сьогодні, що заява генпрокурора України Юрія Луценка про те, що посол США в Україні Марі Йованович нібито дала йому список людей, яких попросила «не переслідувати», неправдива.