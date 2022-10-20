Кремль використає «воєнний стан» на анексованих територіях, щоб грабувати їх – експерт

Мешканці загарбаних територій будуть забезпечувати мобілізованих росіян

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що проблеми забезпечення усім необхідним мобілізованих російських військових Росія перекладе на анексовані регіони України, в яких диктатор Володимир Путін незаконно запровадив режим «воєнного стану». Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо».

«Виявилося так, що ця мобілізація показала, що Росія не спроможна забезпечувати, всього бракує. І зараз ці проблеми переносяться тепер на оці регіони, де оголошено воєнний стан. Де власне губернатори, а головне – військові начальники, на цих ділянках стають головними для того, аби з одного боку, придушити будь-які прояви свободи, а з іншого – використовувати всі важелі, аби задовольняти потреби мобілізації у широкому форматі», – сказав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про рішення ввести воєнний стан на території тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областях.

До слова, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що оголошений кремлівським диктатором Володимиром Путіним воєнний стан на анексованих територіях – це підготовка до масової депортації українців у депресивні регіони Росії.

До слова, США вважають, що рішення російського диктатора Володимира Путіна оголосити воєнний стан на анексованих українських територіях є ознакою «відчайдушної» тактики для встановлення контролю над регіонами.