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Президент різко відповів на скандальні висловлювання Берлусконі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент різко відповів на скандальні висловлювання Берлусконі
Офіс президента

Зеленський: «Щоб до кінця формувати свою думку, треба сюди приїхати й побачити на свої очі, що відбувається»

Глава української держави Володимир Зеленський різко прокоментував слова колишнього італійського прем’єра й лідера однієї з коаліційних партій Сильвіо Берлусконі, який закликав того припинити «атакувати» Донбас, щоб завершити війну. Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні в Києві.

«Пан Берлусконі… Його дім ніколи не бомбили ракетами щоденно, і слава Богу, що до нього на танку у двір не заїхав його партнер з Російської Федерації, не знищив його рідних та близьких. Я думаю, пан Берлусконі через блекаут не просинався о 3-ій ночі й не починав прати одяг, готувати на два дні вперед своїм дітям, тому що наступні два-три дні може просто не бути світла через велику братську любов російського народу», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що бажає, аби в Італії ніколи цього не було і ніхто цього не прожив би, тому що це велика трагедія.

«Щоб до кінця формувати свою думку, мені здається, треба сюди приїхати й побачити на свої очі, що відбувається. І тоді, якщо політик або не політик приїде побачить, що тут відбулось, які криваві сліди залишила російська братня федерація, тоді ми на одному рівні будемо спілкуватись», – додав глава держави.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі розкритикував чинну прем'єрку країни Джорджію Мелоні за зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС у Брюсселі. Як заявив Берлусконі, якби він залишався прем’єром, він не зустрівся з українським лідером. Крім того, він додав, що якби Зеленський припинив нібито «атакувати» Донбас, то російського вторгнення не було б.

В МЗС на це заявили, що поширюючи російську пропаганду, експрем'єр Італії заохочує Росію до продовження її злочинів проти України.

Пізніше Берлусконі заявив, що завжди був на боці українського народу.

Теги: Італія Володимир Зеленський війна Україна росія путін

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