«Він любить горілку? Ми йому надішлемо». Зеленський прокоментував заяви Берлусконі

Раніше колишній прем’єр-міністр Італії Берлусконі заявив, що Україна винна у початку війни

Президент Зеленський зазначив, що обговорить скандальні заяви Сильвіо Берлусконі із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні

Президент Володимир Зеленський жартівливо відповів на заяви лідера партії «Вперед, Італіє» Сільвіо Берлусконі та заявив, що прем'єр-міністр Джорджія Мелоні зуміє зберегти єдність свого уряду. Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera.

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Зеленський зазначив, що для України важливо не втратити підтримку Італії та інших країн, зв'язок з якими налагоджувався складно на тлі інтенсивної дезінформаційної кампанії, що розповсюджується Кремлем.

«Я думаю, що частина нашої слабкості пов'язана з роботою російської пропаганди. Ось чому я особисто створив систему безперервного зв'язку з першого дня вторгнення, щоб надавати справжню версію фактів», – наголосив президент.

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При цьому він зазначив, що, незважаючи на російську дезінформацію, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні «сильна жінка, яка зможе зберегти свій уряд».

За словами українського лідера, він обговорить із італійським прем'єром ситуацію із підтримкою України. Ця розмова відбудеться на тлі різких випадів колишнього прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі про війну в Україні.

«Я чув заяви Берлусконі. Я не знаю його особисто. Але, можливо, і нам потрібно щось йому послати. Він любить горілку? У нас є в Україні відмінної якості, якщо хочете, ми вам надішлемо», – сказав Зеленський.

Президент не просто так згадав про горілку. Після того, як уряд Джорджії Мелоні прийшов до влади в Італії, з'явився аудіозапис, в якому Берлусконі сказав, що «Путін надіслав мені 20 пляшок горілки і дуже милого листа. Я відповів пляшками «Ламбруско» і не менш милим листом. Мене оголосили одним з п'яти його справжніх друзів».

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Нагадаємо, раніше колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі розкритикував чинну прем'єрку країни Джорджію Мелоні за зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС у Брюсселі. Як заявив Берлусконі, якби він залишався прем’єром, він не зустрівся з українським лідером. Крім того, він додав, що якби Зеленський припинив нібито «атакувати» Донбас, то російського вторгнення не було б.

В МЗС на це заявили, що поширюючи російську пропаганду, експрем'єр Італії заохочує Росію до продовження її злочинів проти України.

Пізніше Берлусконі заявив, що завжди був на боці українського народу.