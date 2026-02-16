Головна Світ Політика
Чіткий сигнал Брюсселя: Єврокомісія відреагувала на затримання Галущенка

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Чіткий сигнал Брюсселя: Єврокомісія відреагувала на затримання Галущенка
У Брюсселі заявили, що цей випадок є свідченням дієздатності українських антикорупційних інституцій
фото з відкритих джерел

Європейський Союз продовжує пильно стежити за боротьбою з корупцією в Україні та бачить, що антикорупційні органи України показують результати

Боротьба з корупцією в Україні показує результати, що можна сказати в контексті інформації про затримання ексміністра Галущенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речниці Європейської комісії Паули Піньо. 

Речниця Європейської комісії Паула Піньо під час спілкування з журналістами у Брюсселі заявила, що антикорупційний орган в Україні працює. 

«Ми попросили Україну про дуже конкретні реформи, які здійснюються, і ми бачимо, що орган, створений в Україні для боротьби з корупцією, працює і показує результати», – сказала Піньо.

При цьому вона наголосила, що ЄС уважно стежить за антикорупційним процесом в Україні з самого початку створення органу.

Реакція Брюсселя підкреслює, що боротьба з корупцією залишається під пильним наглядом міжнародних партнерів. 

Зазначимо, 15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали Германа Галущенка під час спроби перетину державного кордону. Ексміністр намагався виїхати з України потягом, скориставшись статусом багатодітного батька.

Нагадаємо, 16 лютого йому офіційно повідомили про підозру у межах масштабної справи під кодовою назвою «Мідас». За даними слідства, йдеться про розкрадання близько 100 мільйонів доларів у державному енергетичному секторі, зокрема через схеми відкатів у контрактах з «Енергоатомом».

