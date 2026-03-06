У РФ затримано соратника Шойгу за корупцію

З 24 грудня 2015 року по 17 червня 2024 року Цаліков обіймав посаду першого заступника міністра оборони РФ

Колишній перший заступник міністра оборони РФ Руслан Цаліков затриманий в рамках розслідування кримінальної справи про створення злочинного угруповання. Про це повідомила представниця Слідчого комітету Росії Світлана Петренко, передає «Главком».

«Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», – сказала Петренко.

Слідчий комітет порушив проти колишнього першого заступника міністра оборони РФ кримінальну справу про створення ним злочинного угруповання, учасники якого у 2017-2024 роках скоїли розкрадання бюджетних коштів, а також про «легалізацію викраденого і хабарництво».

«Цалікову представлено звинувачення у створенні злочинного угруповання, розтраті та легалізації грошей. Цалікову пред'явлено звинувачення за ч. 3 ст. 210 КК РФ (створення злочинного угруповання особою з використанням свого службового становища), 12 епізодам злочинів, передбачених ч. 4 ст. 160 КК РФ (розтрата), ч. 4 ст. 174.1 КК РФ (легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті вчинення нею злочину) і за 2 епізодами злочинів, передбачених ч. 6 ст. 290 КК РФ (отримання хабаря)», – підсумувала Петренко.

З 24 грудня 2015 року по 17 червня 2024 року Цаліков обіймав посаду першого заступника міністра оборони Російської Федерації.

До слова, 23 квітня 2024 року у Росії затримали заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова за підозрою у хабарництві. Його помістили під варту. А вже 24 квітня, Басманний суд Москви відправив Іванова у СІЗО.

Також у Росії було затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію.

Як повідомлялося, корупція залишається однією з головним проблем російської армії, тож після затримання заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова Кремль може взятися й за інших російських чиновників.