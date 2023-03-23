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Зеленський приїхав на Херсонщину і дав місцевим жителям обіцянку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський приїхав на Херсонщину і дав місцевим жителям обіцянку (відео)
фото скріншот відео

Глава держави відвідав село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 23 березня, приїхав із робочою поїздкою у Херсонську область. Він побував у селі Посад-Покровське. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Робоча поїздка на Херсонщину. Село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. Зараз тут триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовується медична амбулаторія, люди повертаються», – написав Зеленський.

Під час візиту президент оглянув Пункт Незламності та один із мобільних будинків, які встановлено у селі. 
Поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. «Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само, як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів», – заявив президент.

Нагадаємо, учора президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область і відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку.Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Президент також поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України.

Також президент України Володимир Зеленський передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку «Місто-герой України», яку глава держави присвоїв Харкову з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян у захисті міста під час відсічі збройній агресії Росії проти України. 

Теги: Володимир Зеленський Telegram президент водопостачання відео

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