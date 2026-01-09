Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відмовився сказати, чи дзвонив Путіну після захоплення танкера РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відмовився сказати, чи дзвонив Путіну після захоплення танкера РФ
Трамп ухилився від прямої відповіді щодо дзвінка Путіну
фото: скриншот з відео

Трамп не відповів на питання про контакт із Путіним, замість цього повідомив про швидке відходження російських кораблів

Президент США Дональд Трамп відмовився підтвердити, чи телефонував президенту Росії Володимиру Путіну після захоплення американськими військовими нафтового танкера Marinera. Про це повідомив Трамп в інтерв'ю Fox News. 

Інтерв'юер під час бесіди поставив Трампу запитання, чи телефонував той хазяїну Кремля після захоплення танкера.

«Я не хочу цього говорити. Але факт у тому, що російські кораблі – там був підводний човен й есмінець – вони обидва дуже швидко відпливли, коли ми прибули. І ми захопили корабель», – заявив американський лідер.

Він додав, що нафта, яку перевозив танкер, вже розвантажується.

Нагадаємо, 7 січня десант Сполучених Штатів Америки захопив російський танкер після двотижневого переслідування. Затриманий танкер під російським прапором США переслідували через Атлантику.

Раніше його намагалися затримати біля берегів Венесуели. 

Росія різко розкритикувала дії США після того, як американські військові захопили нафтовий танкер Marinera (колишній Bella 1) під російським прапором в Атлантичному океані поблизу Ісландії.

Міністерство транспорту РФ заявило, що звʼязок із судном було втрачено після того, як на нього висадилися сили ВМС США в межах операції з блокування експорту венесуельської нафти. Москва наголосила, що дії Вашингтона порушують Конвенцію ООН з морського права, яка гарантує свободу судноплавства у відкритому морі.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп військові корабель Москва десант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як США вдалося без бою захопити Мадуро
Чому Венесуела не стала захищати Мадуро
5 сiчня, 14:32
Захисникові Віталію Галайку назавжди 52 роки
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Віталія Галайка
12 грудня, 2025, 09:00
ФСБ розраховувалося криптовалютою із мобілізованим в'язнем
Пішов з тюрми до ЗСУ і зрадив. Суд ухвалив вирок штурмовику, який злив ФСБ геолокацію військових і підпалив авто
17 грудня, 2025, 12:52
Очільник США «накинувся» на свого спецпредставника після заяв про Володимира Зеленського
Трамп обізвав Келлога через похвалу президента України – NYT
31 грудня, 2025, 13:14
Франція та Велика Британія можуть узяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні
Європейські миротворці готові моніторити перемир’я в Україні: подробиці від Welt
1 сiчня, 03:10
Мирослав Маринович висловився про референдум в Україні щодо мирної угоди
«Зупинятися не можна». Маринович застеріг українців від схвалення мирної угоди
6 сiчня, 18:17
Трамп виключив можливість виборів у Венесуелі в найближчий місяць
Трамп виключив можливість виборів у Венесуелі в найближчий місяць
6 сiчня, 02:54
Міністр оборони Британії ухилився від відповіді щодо чисельності військ для України
Міністр оборони Британії відмовився сказати, скільки військових надійде в Україну
Вчора, 11:20
18-річний окупант на ім’я Хушрус родом із Узбекистану
У Куп’янську місцеві жителі ховали окупанта від ЗСУ
27 грудня, 2025, 17:15

Політика

Трамп побажав удачі Орбану на виборах в Угорщині
Трамп побажав удачі Орбану на виборах в Угорщині
Трамп відмовився сказати, чи дзвонив Путіну після захоплення танкера РФ
Трамп відмовився сказати, чи дзвонив Путіну після захоплення танкера РФ
«РПЦ може попросити допомоги у Києва». Маринович дав приголомшливий прогноз
«РПЦ може попросити допомоги у Києва». Маринович дав приголомшливий прогноз
Трамп планує обвалити ціни на нафту: які наслідки матиме Росія
Трамп планує обвалити ціни на нафту: які наслідки матиме Росія
ЄС пропонує США нові можливості в Гренландії в обмін на гарантії для України
ЄС пропонує США нові можливості в Гренландії в обмін на гарантії для України
Гра престолів Путіна: CNN пояснив, чому мовчання Кремля щодо Мадуро може бути частиною плану
Гра престолів Путіна: CNN пояснив, чому мовчання Кремля щодо Мадуро може бути частиною плану

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua