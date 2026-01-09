Трамп відмовився сказати, чи дзвонив Путіну після захоплення танкера РФ

Трамп не відповів на питання про контакт із Путіним, замість цього повідомив про швидке відходження російських кораблів

Президент США Дональд Трамп відмовився підтвердити, чи телефонував президенту Росії Володимиру Путіну після захоплення американськими військовими нафтового танкера Marinera. Про це повідомив Трамп в інтерв'ю Fox News.

Інтерв'юер під час бесіди поставив Трампу запитання, чи телефонував той хазяїну Кремля після захоплення танкера.

«Я не хочу цього говорити. Але факт у тому, що російські кораблі – там був підводний човен й есмінець – вони обидва дуже швидко відпливли, коли ми прибули. І ми захопили корабель», – заявив американський лідер.

Він додав, що нафта, яку перевозив танкер, вже розвантажується.

Нагадаємо, 7 січня десант Сполучених Штатів Америки захопив російський танкер після двотижневого переслідування. Затриманий танкер під російським прапором США переслідували через Атлантику.

Раніше його намагалися затримати біля берегів Венесуели.

Росія різко розкритикувала дії США після того, як американські військові захопили нафтовий танкер Marinera (колишній Bella 1) під російським прапором в Атлантичному океані поблизу Ісландії.

Міністерство транспорту РФ заявило, що звʼязок із судном було втрачено після того, як на нього висадилися сили ВМС США в межах операції з блокування експорту венесуельської нафти. Москва наголосила, що дії Вашингтона порушують Конвенцію ООН з морського права, яка гарантує свободу судноплавства у відкритому морі.