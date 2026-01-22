Виступ Зеленського в Давосі: трансляція

Глава держави виголошує промову після зустрічі з американським президентом

Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. «Главком» публікує трансляцію промови українського лідера.

Глава держави пригадав торішній виступ у Давосі, де він закінчив свою промову словами: «Європа повинна знати, як захищати себе». Зеленський наголосив, що минув рік і нічого не змінилося. Він закликав європейських лідерів до активних дій, зокрема арештовувати російські танкери «тіньового флоту» та посилювати оборонні спроможності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завершив зустріч з президентом США Дональдом Трампом у швейцарському Давосі в межах Всесвітнього економічного форуму.

За словами речника президента, зустріч пройшла у позитивній атмосфері та тривала майже годину. Крім того, президент України візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine’s Recovery, під час якого плануються зустрічі з представниками міжнародних енергетичних компаній.

До слова, Дональд Трамп визнав, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він вважав. Проте лідер США заговорив про наміри її врегулювати. Відповідні заяви президент США зробив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.