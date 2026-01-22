Головна Країна Політика
search button user button menu button

Виступ Зеленського в Давосі: трансляція

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Виступ Зеленського в Давосі: трансляція
Український лідер закликав європейських лідерів активніше протидіяти РФ
скриншот з трансляції Офісу президента

Глава держави виголошує промову після зустрічі з американським президентом

Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. «Главком» публікує трансляцію промови українського лідера.

Глава держави пригадав торішній виступ у Давосі, де він закінчив свою промову словами: «Європа повинна знати, як захищати себе». Зеленський наголосив, що минув рік і нічого не змінилося. Він закликав європейських лідерів до активних дій, зокрема арештовувати російські танкери «тіньового флоту» та посилювати оборонні спроможності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завершив зустріч з президентом США Дональдом Трампом у швейцарському Давосі в межах Всесвітнього економічного форуму.

За словами речника президента, зустріч пройшла у позитивній атмосфері та тривала майже годину. Крім того, президент України візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine’s Recovery, під час якого плануються зустрічі з представниками міжнародних енергетичних компаній.

До слова, Дональд Трамп визнав, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він вважав. Проте лідер США заговорив про наміри її врегулювати. Відповідні заяви президент США зробив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський форум в давосі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
27 грудня, 2025, 13:26
Трамп прокоментував долю Донбасу
Трамп прокоментував долю Донбасу
29 грудня, 2025, 01:12
Зеленський прокоментував можливість зустрічі української сторони з Путіним
Президент заявив про готовність до зустрічі з Путіним
29 грудня, 2025, 12:33
Кадрові зміни в СБУ, суд над Мадуро. Головне за 5 січня
Кадрові зміни в СБУ, суд над Мадуро. Головне за 5 січня
5 сiчня, 21:25
Глава держави окремо подякував тисячам ремонтників, які працюють у складних погодних умовах
Протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів – Зеленський
18 сiчня, 10:05
Зеленський прокоментував порівняння його правління з часами Януковича
Зеленський відповів Тимошенко, яка порівняла його правління з часами Януковича
20 сiчня, 14:20
Офіс президента отримає дипломатичне посилення: Сергій Кислиця обійме нову посаду
Зеленський розповів, хто стане заступником Буданова
3 сiчня, 19:38
Кіт Келлог: якщо Україна витримає зиму – вона отримає перевагу
Путін шукає спосіб «гідно вийти» з війни – Келлог
Вчора, 20:00
Келлог сподівається на хороший результат мирних переговорів
Келлог зробив оптимістичний прогноз щодо завершення війни в Україні
Сьогодні, 11:46

Політика

Посилення ППО та підготовка мирної угоди. Зеленський розповів про зустріч із Трампом
Посилення ППО та підготовка мирної угоди. Зеленський розповів про зустріч із Трампом
Виступ Зеленського в Давосі: трансляція
Виступ Зеленського в Давосі: трансляція
У Раді зареєстровано нову редакцію Цивільного кодексу
У Раді зареєстровано нову редакцію Цивільного кодексу
Кабмін провів масштабні кадрові зміни
Кабмін провів масштабні кадрові зміни
Суддя ВАКС звинуватив впливового нардепа у втручанні в його діяльність
Суддя ВАКС звинуватив впливового нардепа у втручанні в його діяльність
День соборності: президент привітав українців (відео)
День соборності: президент привітав українців (відео)

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua