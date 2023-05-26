Росія заявила про атаку дрона на будівлю «Газпрому» в Бєлгородській області

Вибуховий пристрій нібито скинули з дрона у селищі Октябрьський

Ввечері, 25 травня, невідомив безпілотник нібито скинув вибуховий пристрій на будівлю «Газпрому» у Бєлгородській області. Про це повідомляють губернатор області В'ячеслав Гладков та Telegram-канал «База».

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Гладков повідомив, що вибуховий пристрій нібито скинули з дрона у селищі Октябрьський Бєлгородського району. За його словами, внаслідок атаки безпілотника пошкоджено адміністративну будівлю – там вибиті вікна, посічені фасад та покрівля. На місці працюють усі оперативні служби. При цьому постраждалих немає.

Тим часом «База» стверджує, що атаки зазнала будівля «Газпрому» в Бєлгородській області. Також повідомляється про деякі пошкодження будівлі.

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