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Росія заявила про атаку дрона на будівлю «Газпрому» в Бєлгородській області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія заявила про атаку дрона на будівлю «Газпрому» в Бєлгородській області
Внаслідок атаки безпілотника пошкоджено адміністративну будівлю
фото: В'ячеслав Гладков / Telegram

Вибуховий пристрій нібито скинули з дрона у селищі Октябрьський

Ввечері, 25 травня, невідомив безпілотник нібито скинув вибуховий пристрій на будівлю «Газпрому» у Бєлгородській області. Про це повідомляють губернатор області В'ячеслав Гладков та Telegram-канал «База».

Гладков повідомив, що вибуховий пристрій нібито скинули з дрона у селищі Октябрьський Бєлгородського району. За його словами, внаслідок атаки безпілотника пошкоджено адміністративну будівлю – там вибиті вікна, посічені фасад та покрівля. На місці працюють усі оперативні служби. При цьому постраждалих немає.

Тим часом «База» стверджує, що атаки зазнала будівля «Газпрому» в Бєлгородській області. Також повідомляється про деякі пошкодження будівлі.

Раніше українська розвідка анонсувала продовження «звільнення» Бєлгорощини.

Легіон «Свобода Росії» розповів про втрати бійців в Бєлгородській області.

Також легіон «Свобода Росії» пояснив, навіщо зайшов у Бєлгородську область.

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Теги: росія Газпром Бєлгород

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