Головна Думки вголос Олексій Панич
search button user button menu button
Олексій Панич Філософ, перекладач та громадський діяч

У світі назріла класична «революційна ситуація». Що найбільше тривожить

glavcom.ua
Жити і керувати «по старому» вочевидь неможливо, а як може бути «по новому» – ніхто не знає
фото з відкритих джерел

Доленосне для людства питання наразі й зависло, зробивши всіх нас заручниками цієї стратегічної невизначеності

Підсумком перших ста років життя Генрі Кіссінджера стало те, що система «глобальних балансів», яка з його і Ніксона подачі перенесла на глобальну політику ідеї «Європейського концерту» (тобто систему міжнародних відносин, запроваджену на Віденському конгресі 1815 року), перестала працювати.

У чому Росія безумовно добилася успіху, так це в наочній демонстрації, що «ця штука більше недієздатна».

Фактично в нас зараз немає ні «однополярного миру», де всі країни, крім поодиноких «порушників», загалом жили б за спільними правилами, ні «біполярного миру», де є «капіталізм проти соціалізму», ні «триполярного миру» (те саме плюс «рух неприєднання», тобто «третій світ»), ні навіть «багатополярного миру», паростки якого західні політики, діючи за лекалами Кіссінджера, намагалися втиснути в річище все тієї ж віденської системи, за принципом «де не діють правила, діятимуть баланси».

Натомість є хитка ситуація, яка в наступний момент, наче посмішка Джоконди, може перетворитися на що завгодно.

Можна навіть сказати, що у світі назріла класична «революційна ситуація», коли жити і керувати «по старому» вочевидь неможливо (стосовно РБ ООН це, нарешті, відкрито визнав Гутерреш), а як може бути «по новому» – ніхто не знає.

І я дуже сумніваюся, що дідусь Кіссінджер на своєму вже 101-му році життя запропонує людству щось нове. А якщо не він, то хто? І, головне, якими є ті нові засади, на яких можна будувати глобальну політику двадцять першого століття?

Оце останнє питання всіх і лякає. Тому так багато людей і чіпляються за рештки старих геополітичних схем (свіжий приклад – інтерв'ю Фукуями для НВ, де він пропонує Україні, як програму-максимум, «звільнити Херсонську і Запорізьку області», від чого «люди на Заході» одразу «перестануть хвилюватися»... а далі неодмінно переговори, бо аякжеж).

Але зацінуйте справжній масштаб проблеми.

А найбільше наразі тривожить те, що ні Байден, ні тим паче Трамп не є такими новаторами геополітики, яким був тандем Ніксона-Кіссінджера для свого часу. Тому це доленосне для людства питання наразі й зависло, зробивши всіх нас заручниками цієї стратегічної невизначеності.

Доведеться вистояти й дочекатися.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія політика філософія правила

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська економіка потребує серйозних реформ
Яке місце у світовій економіці посяде Україна після війни?
Вчора, 14:02
Цивільні українці дуже переживають через майбутній контрнаступ. Колаж: glavcom
«Перегрітий» контрнаступ та емоційні гойдалки. Розмова про інформаційну війну-2023 Інтерв’ю
10 травня, 20:45
На посаду президента Туреччини є два основні претенденти – чинний президент Реджеп Ердоган та лідер об’єднаної опозиції Кемаль Киличдароглу
Вибори у Туреччині: чи вигідне Україні падіння Ердогана Геополітика
12 травня, 14:00
У 2021 році Gatik Ship Management володіла лише двома танкерами-хімовозами, але вже до квітня придбала флот із 58 суден вартістю 1,6 млрд доларів
Індійська компанія, пов’язана з РФ, стала гігантом морських нафтових перевезень: розслідування
5 травня, 00:58
«Літаки-привиди» таємно перевозять путінських олігархів по всьому світу: розслідування
«Літаки-привиди» таємно перевозять путінських олігархів по всьому світу: розслідування
24 травня, 16:04
Бочки горять на відкритій території поряд із заводом «Євробетон»
У РФ вибухнув склад пально-мастильних матеріалів (відео)
4 травня, 13:44
За даними CNN, систему Patriot можливо було пошкоджено під час атаки, але не знищено
Знищення Patriot. Росія вигадала нову байку
17 травня, 21:36
Кремль на 15-й місяць війни нарешті сформулював мету «СВО»: Банкова покепкувала
Кремль на 15-й місяць війни нарешті сформулював мету «СВО»: Банкова покепкувала
23 травня, 16:08
Літак з Олександром Лукашенком приземлився в Росії
Лукашенко прибув до Москви на зустріч із Путіним
24 травня, 12:33

Олексій Панич

У світі назріла класична «революційна ситуація». Що найбільше тривожить
У світі назріла класична «революційна ситуація». Що найбільше тривожить
Дуже коротка історія Російської імперії
Дуже коротка історія Російської імперії
Чому громадські активісти та волонтери страждають від податкової
Чому громадські активісти та волонтери страждають від податкової
Чи можливо взагалі перемогти ядерну державу?
Чи можливо взагалі перемогти ядерну державу?
Що сталося з Шевченківською премією. Стисло і без емоцій
Що сталося з Шевченківською премією. Стисло і без емоцій
Нас чекає запекла боротьба за європейське майбутнє України
Нас чекає запекла боротьба за європейське майбутнє України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
86K
Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників
47K
Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва
28K
Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом – FT
11K
Дрони атакували Москву і розбомбили… російську пропаганду
7270
«Владика у стресі». Ексклюзивне інтерв’ю з адвокатами митрополита Павла

Новини

Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту