Разумков розповів, коли говорив востаннє із Зеленським

Дмитро Разумков розповів, коли говорив востаннє з президентом і про що

Зеленський і Разумков не обговорювали якісь можливі зустрічі в майбутньому

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не мав окремої розмови щодо закону про олігархів з Володимиром Зеленським. Про це спікер парламенту розповів в інтерв’ю на «Прямому».

За його словами, минулого тижня відбулася спільна нарада, але окремої дискусії щодо «деолігархізації» не було.

«Ні, на тему цього законопроєкту не спілкувалися. На минулому тижні в онлайн-режимі була спільна рада, але якоїсь окремої дискусії щодо цього законопроєкту або інших не було», – сказав Разумков.

Голова Ради додав, що відкритий як до зустрічей, так і до комунікації.

«Станом на сьогодні президент знаходиться поза межами держави, тому ми не обговорювали якісь можливі зустрічі в майбутньому. Ви знаєте, що я завжди готовий і до зустрічей, і до комунікації. Але ви почали з моїх позицій. Мої ж позиції також сталі, і ви це знаєте добре», – зазначив він.

Нагадаємо, радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає запровадження через РНБО санкцій проти старих фінансово-політичних кланів чи не єдиним ефективним шляхом зламати їхній спротив. В інтерв’ю «Главкому» він наголосив, що відмова спікера парламенту Дмитра Разумкова підтримати таку стратегію влади виводить його за межі командного гравця.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

Напередодні Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджуються у Верховній Раді».

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що поки серед народних депутатів нема ініціаторів процедури відставки спікера та відповідних підписних листів.

Тим часом доки голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуває на лікарняному у звязку з повторним зараженням коронавірусом, йому надали інших державних охоронців. Він не вважає це тиском, адже охорона йому, як стверджує спікер, взагалі не потрібна.