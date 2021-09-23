Разумков не бачить потреби в ухваленні антиолігархічного закону

Спікер парламенту пропонує боротися з олігархами без спеціального закону

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що для боротьби з олігархами окремий закон не потрібен, можна працювати з Антимонопольним комітетом, а випадки корупції мають розслідувати правоохоронці. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

«Боротьбу з олігархатом треба вести, але вести у цивілізований спосіб. Хорошим прикладом був приклад Сполучених Штатів. Це не новина. Під час використання антимонопольного законодавства, коли створюється система лобізму в хорошому сенсі цього слова. А якщо ми говоримо про корупцію, яка іноді, про що говорять і журналісти, і політики, має місце між представниками влади та представниками великого бізнесу, то це не боротьба з олігархами – це злочин. Антикорупційні органи повинні розслідувати і приймати відповідні рішення, а потім – суд", – сказав Разумков.

Також спікер зазначив, що вимагає, щоб все відбувалося в межах закону і регламенту Верховної Ради України.

«І коли там починаються розмови, що ми хочемо швидше... Швидше був проміжок літній, коли колеги, на жаль, цим не займалися, хоча на це був час і можна було якісно законопроєкт підготувати», – додав Разумков.

Також він сказав, що в законопроєкті є багато інших речей, які треба доопрацювати.

«Я вважаю, що порушувати Конституцію ми не маємо права. У РНБО немає таких конституційних повноважень, так само як і у Верховної Ради немає», – підсумував спікер.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не мав окремої розмови щодо закону про олігархів з Володимиром Зеленським.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

Напередодні Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджуються у Верховній Раді».

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що поки серед народних депутатів нема ініціаторів процедури відставки спікера та відповідних підписних листів.

Тим часом доки голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуває на лікарняному у звязку з повторним зараженням коронавірусом, йому надали інших державних охоронців. Він не вважає це тиском, адже охорона йому, як стверджує спікер, взагалі не потрібна.