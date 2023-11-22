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«Батьківщина» блокує законопроєкт про медичний канабіс – нардепка Стефанишина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Батьківщина» блокує законопроєкт про медичний канабіс – нардепка Стефанишина
За словами Стефанишиної, третина правок у законопроєкті від «Батьківщини» для того, аби «не дати закону пройти залу»
фото з відкритих джерел

Стефанишина каже, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка виступає проти легалізації, хоче позбавити закон про медичний канабіс голосів парламентарів

У Верховній Раді нардепи від фракції «Батьківщина» заблокували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні. Про це повідомила народна депутатка від фракції «Голос» Ольга Стефанишина.

Стефанишина показала стос паперів із 882 поправками, які аналізували понад три місяці. Для цього велися перемовини з аграріями, Нацполіцією, громадськістю та парламентарями.

Стефанишина прокоментувала блокування законопроєкту про легалізацію медичного канабісу
Стефанишина прокоментувала блокування законопроєкту про легалізацію медичного канабісу
фото: скріншот

«Ми зробили так, щоби він запрацював одразу, як Кабмін ухвалить всю підзаконку, і пацієнти вже наступного року могли отримати ліки і втамувати свій біль», – пояснила Стефанишина.

За словами нардепки, врахували «найбільш притомні» правки, але майже третина – 226 – це «гроб». Вони належать «Батьківщині» і, як каже Стефанишина, її лідерка Юлія Тимошенко, яка виступає проти легалізації, разом із колегами хочуть ставити їх на врахування.

«Щоби виснажити залу та позбавити закон голосів. Це понад 400 хвилин часу роботи Ради, а по факту два дні абсолютно безглуздого спектаклю: коли правки ставлять на голосування просто, щоби тягнути час і не дати закону пройти залу», – написала депутатка.

Як повідомлялося, Верховна Рада могла ухвалити цього місяця закон про медичний канабіс.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації рекомендував ухвалити законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Зазначається, що комітет опрацював понад 800 правок і схвалив до другого читання законопроєкт №7457 «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності».

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Теги: медичний канабіс депутат Верховна Рада Юлія Тимошенко Батьківщина

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