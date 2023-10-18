«Європейська Колумбія» скасовується? Як працюватиме український ринок медичного канабісу

Близько 6 млн українських пацієнтів з болями потребують ліків на основі конопель

Поки депутати разом з урядом верстають фінансовий кошторис на наступний рік та розмірковують, як забрати у місцевих бюджетів «військовий податок» і заборонити УПЦ (МП), комітет з питань здоров’я нації схвалив урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Тепер парламенту треба проголосувати за нього вдруге. Враховуючи скандальний шлейф цієї ініціативи, гучні дискусії, що точилися навколо неї, 840 правок до законопроєкту, подані до другого читання, його прийняття у цілому має стати непересічною подією.

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Хто з нардепів за і проти

У народі спробу дозволити використання медичного канабісу швидко прозвали «легалізацією маріхуани». Не в останню чергу через позицію противників цієї новації, які запустили кампанію щодо небезпеки такої легалізації. Насамперед, йдеться про такий ризик як неможливість контролю за вирощуванням та розповсюдженням канабісу в умовах корумпованої медичної та правоохоронної систем. А там, мовляв, і до легалізації наркотиків рукою подати.

Громадські організації вимагали легалізувати канабіс вже давно, але безуспішно. Ще за міністра охорони здоров’я Максима Степанова уряд постановою № 324 від 7 квітня 2021 року доповнив перелік дозволених наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів двома препаратами на основі канабісу – набілоном та набіксімолсом. Але вартість цих препаратів була настільки високою, що вони навіть не були зареєстровані в Україні.

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Велика війна дала поштовх легалізації медичного канабісу: до вимог якнайшвидше вирішити це питання доєдналися військові, онкологи, хірурги, журналісти та багато відомих українців. Законопроєкт № 7457 на цю тему, підготовлений урядом, припадав пилом у Верховній Раді з червня 2022 року. Голова профільного комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький прямо заявляв, що за нього нема голосів. Так тривало до червня цього року, доки на проблему не звернули увагу РНБО і президент. Володимир Зеленський наголосив, що в Україні мають бути реалізовані найкращі світові реабілітаційні практики, щоби українським громадянам не доводилося терпіти біль, стрес та травми війни. Ліки на основі канабісу є одним з альтернативних знеболювальних. Їх можуть вживати, наприклад, хворі на онкологію.

Рекреаційний канабіс (саме та «травка»), його ще називають легким наркотиком – рослина, яку вживають задля розслаблення та розваги. Легалізований у шести країнах та окремих штатах США. (саме та «травка»), його ще називають легким наркотиком – рослина, яку вживають задля розслаблення та розваги. Легалізований у шести країнах та окремих штатах США. Медичний канабіс – узагальнена назва сортів конопель, які вирощуються під наглядом та з дозволу держави. Компоненти таких рослин мають чітко визначені граничні норми канабіноїдів і використовуються лише у медичних цілях та під наглядом медиків. У медичних цілях використовують лише дві сполуки з усіх канабіноїдів – канабідіол (КБД) та Дельта-9-тетрагідроканабінол (ТГК). Канабідіол не є психотропною речовиною, тоді як ТГК може мати вплив на свідомість, залежно від концентрації. Частка канабіноїдів у ліках, у країнах, де медичний канабіс легалізований, суворо регламентується. Медичний канабіс легалізований у 56 країнах. Ліки на основі медичного канабісу використовуються при онкохворобах (для знеболення або усунення побічних ефектів хіміотерапії), епілепсії, розсіяному склерозі, фантомних болях після травм та ампутацій, лікуванні посттравматичного синдрому, для покращення стану нервової системи та сну.

Використання канабісу у медичних цілях дозволено у 56 країнах світу. До них може доєднатися і Україна Wikipedia, DW

Після президентського благословіння законопроєкт нарешті винесли у сесійну залу.

У процесі його розгляду розгорнулися цілі баталії: проти легалізації медичного канабісу у запропонований спосіб висловилися і деякі лікарі, і релігійні організації, і, звісно, політики.

Особливо виділилася на цьому фоні «Батьківщина»: у партії виступили категорично проти законопроєкту і запропонували винести питання вирощування і виробництва канабісу на всеукраїнський референдум.

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При цьому партійні технологи спробували вибудувати зв’язок між легалізацією канабісу та іншою своєю «фішкою» – відкриттям ринку землі, яка тепер нібито буде віддана на відкуп «марихуановим королям». Противники законопроєкту почали вживати словосполучення «європейська Колумбія», на яку, на їхню думку, обов’язково перетвориться Україна у разі легалізації медичного канабісу.

Юлія Тимошенко пішла війною проти «маріхуани, канабісу, анаші»

Але «Батьківщина» опинилася у меншості. Її депутати майже повним складом натиснули червоні кнопки (крім Альони Шкрум, що викликало величезний скандал у фракції), проте загальний настрій залу тимошенківцям змінити не вдалося і законопроєкт у липні у першому читанні підтримали 268 нардепів. Примітно, що лише 183 «слуг» підтримали президента – у монобільшості теж знайшлися «марихуанові» скептики.

Окрему позицію зайняла група імені колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова, який побачив у легалізації медичного канабісу можливість для збагачення окремих ділків. Цікаво, що аналогічної риторики про «просування мільярдного надприбуткового бізнесу» дотримується і колишня голова парламентського комітету з охорони здоров’я, лікарка Ольга Богомолець.

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На допомогу монобільшості прийшли «Голос» та більшість нардепів від ОПЗЖ, які після заборони цієї проросійської партії увійшли до депутатських груп «Відновлення України» та «Платформа за життя та мир».

«Європейська солідарність» дала лише десять голосів.

За легалізацію медичного канабісу після звернення президента «слуги» дали 183 голоси Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Депутат від «ЄС» Микола Княжицький, хоч і голосував «за», звернув увагу на кілька недоліків законопроєкту. Він побачив у ньому «суміш корупційних ризиків та ілюстрацію безвідповідальності чинної влади» та порадив Кабміну не приймати під медичний канабіс окремий законопроєкт, а просто перенести цю речовину з таблиці І (перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обіг яких заборонено), до таблиці ІІ (обіг яких обмежено). Власне, зробити так пропонує не тільки він.

«Ідеологічно я підтримую те, щоби ми могли надавати ліки нашим хворим, але дозвіл на безконтрольне вирощування канабісу, що фактично було у першому читанні, мене не влаштовує, – сказав Княжицький у коментарі «Главкому». – І я не думаю, що друге читання буде проходити легко, тому що дуже багато поправок не були враховані комітетом».

Цілодобовий поліцейський нагляд

Прийнятий у першому читанні урядовий законопроєкт передбачає, що розробка нових наркотичних засобів або психотропних речовин із медичного канабісу дозволяється лише з метою застосування у медичних або наукових цілях. Підприємці зможуть отримати дозвіл та спеціальну ліцензію на вирощування конопель для виробництва ліків. Таке вирощування має відбуватися у закритих теплицях із зазначенням географічних координат. Контроль за обігом та обсягами здійснюватиме Нацполіція. Продаватимуть препарати з медичним канабісом виключно за рецептом лікаря.

Що змінилося перед другим читанням?

Кабмін зобов’язується перемістити медичний канабіс у Переліку наркотичних засобів з таблиці І (заборонених до обігу препаратів) до таблиці ІІ (дозволених під жорстким контролем)

Дозволяється імпорт сировини, щоби пацієнти якомога швидше змогли отримувати потрібні ліки в аптеках

Мінагрополітики вестиме реєстр юридичних осіб, які здійснюють діяльність з культивування і переробки промислових конопель (доступ до реєстру надається Нацполції)

Лабораторний контроль тетрагідроканнабінолу буде проводитися винятково у державних спеціалізованих лабораторіях (МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мінюсту, Держлікслужби)

Забороняється реалізація рослин канабісу та продуктів переробки з будь-яким вмістом тетрагідроканнабінолу для рекреаційного вживання

Хворі можуть мати при собі ліки з конопель, перевозити їх та зберігати у випадках медичного призначення та у кількості, визначеній одним рецептом.

Після прийняття законопроєкту дається пів року на розробку необхідних нормативно-правових актів.

Членкиня профільного комітету Ольга Стефанишина з «Голосу» є авторкою першого законопроєкту про обіг конопель № 5596 – два роки тому Рада провалила його та відправила на допрацювання.

Нардепка вважає, що засоби контролю в урядовому законопроєкті виписані аж надто жорстко, але це варто було зробити, щоби зняти всі сумнівні питання.

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«Ми чітко прописали, що приміщення, у яких будуть вирощуватися рослини канабісу, мають відповідати вимогам, серед яких – цілодобовий відеонагляд з доступом для Нацполіції у реальному часі, – перераховує всі перестороги Стефанишина. – Кожен кущ, партія і так далі – від зерна до лікарського засобу – матимуть спеціальні кодування і це буде відображатися в електронній інформаційній системі. Тобто можна буде реально відслідковувати рух кожної рослини до аптеки і пацієнта. Аби пацієнти не чекали п’ять років технічних випробувань, ми синхронізували наші норми з європейським законодавством. Відповідно можна буде як завозити сировину для виробництва ліків та продавати готові лікарські засоби, так і виробляти їх в аптеках відповідно до рецепту, який має пацієнт».

Нардепка від «Голосу» Ольга Стефанишина звинувачує колег у спробах дискредитувати тему легалізації медичного канабісу Фото з відкритих джерел

Претензії щодо самої ідеї легалізації медичного канабісу нардепка відмітає: «З приводу претензій, що контроль буде якийсь не такий – ну давайте тоді і морфін заборонимо. Ми ж цього не робимо через те, що його розповсюдження не можна буде контролювати. Щодо пропозицій, аби Кабмін просто прийняв постанову без закону, то жодною постановою ми не забезпечимо доступ до ліків, бо у нас величезна кількість пацієнтів, які їх потребують. Україна має на себе розраховувати і виробляти необхідну кількість ліків тут, для цього у нас є всі можливості. Це можна зробити тільки за допомогою закону, все інше – маніпуляції для дискредитації цієї теми».

Інна Іваненко, виконавча директорка фонду «Пацієнти України», який давно добивається легалізації медичного канабісу, сподівається на якомога швидше його вирощування в Україні. За її словами, локальне виробництво буде дешевшим, ніж виготовлення ліків із завезених з-за кордону субстанцій. А це відіб’ється на доступності для кінцевих пацієнтів. Іваненко також сумнівається, що хтось примудриться обійти систему контролю за вирощуванням в умовах, коли кожен сорт канабісу має бути вирощений окремо, під цілодобовим відеонаглядом.

Експертка стверджує, що наразі в Україні – близько 6 млн пацієнтів (зокрема, військових) з больовими синдромами, які потребують ліків на основі медичного канабісу. Поки вони є недоступними, хворі вимушено обходяться різноманітними знеболюючими та наркотичними препаратами, які викликають звикання.

«Плюс медичного канабісу у тому, що він не викликає звикання взагалі, – запевняє Іваненко. – Це не хімічний, а рослинний препарат. Тобто його вживання не завдає жодного удару організму, на відміну від вживання важких наркотичних препаратів, які вбивають організм людини і призводять до залежності. Канабіс безпечний, знімає навіть дуже важкий біль: фантомні болі в ампутантів, покращує самопочуття у пацієнтів, які лікуються хіміотерапією. Зараз ведеться спілкування з ізраїльськими, нідерландськими, німецькими, канадськими лікарями, які готові ділитися досвідом з українськими колегами, які поки що мало знають про канабіс».

Спроба №2

Поки всі аргументи та зміни законопроєкту після комітетських правок, схоже, не переконали його противників. Насамперед, у «Батьківщині». «У нашій позиції нічого не змінилося, – запевняє нардеп фракції Сергій Євтушок, який впевнений, що для вирішення проблеми достатньо урядової постанови. – Ми не згодні насамперед з переробкою та вирощуванням канабісу, що у багатьох країнах заборонено, навіть з більшим рівнем контролю. Подивіться, що у нас зі спиртовою та тютюновою мафією робиться, а влада розповідає, що стосовно канабісу буде повний контроль. Хто і що проконтролює – важко сказати, таким чином все суспільство буде наражене на небезпеку. Ми ж не проти того, аби доступ до медичного канабісу мали різні категорії хворих, які цього потребують, але це потрібно просто прописати у кабмінівській постанові та закупити ці препарати. А нашим військовим, думаю, ті країни, які мають ліки на основі канабісу, могли би безкоштовно їх надати у рамках допомоги Україні».

Втім, попри велику кількість зареєстрованих та неврахованих комітетом правок до законопроєкту, які можуть затягнути його прийняття у сесійній залі, є надія, що всі списи були зламані ще під час першого читання. І зараз відголоски колишніх баталій лунатимуть скоріше за інерцією.

Голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у коментарі «Главкому» стверджує, що деякі депутати, які раніше були проти легалізації медичного канабісу, уже змінили свою позицію. Хоча й не називає їхню кількість.

Голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький запевняє: кількість прихильників легалізації медичного канабісу серед депутатів зросла Фото з відкритих джерел

«Якщо раніше казали, що наш закон зробить з України «нову Колумбію у центрі Європи», то тепер, можливо, більш детально вивчили матеріал і готові підтримати законопроєкт, – запевняє Радуцький. – Очікую, що парламент підтримає легалізацію медичного канабісу і нам вдасться якомога швидше розпочати лікування українських пацієнтів. Над документом комітет працював разом з Національною поліцією і ми врахували всі побажання від колег, у тому числі, заборонили вживання рекреаційного канабісу».

Водночас голова комітету поки не може сказати, скільки ж хоча б приблизно коштуватимуть нові препарати, пропонуючи дочекатися набуття законом чинності.

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Ольга Стефанишина також сподівається, що такого сильного спротиву, як при першому читанні, не буде. Парламентарка очікує, що законопроєкт вдасться ухвалити до кінця року. З урахуванням пів року, за які уряд має підготувати підзаконні акти, перші препарати на основі медичного канабісу на українському ринку можуть з’явитися вже влітку.

Якщо, звісно, депутати не розсваряться через інші резонансні законопроєкти і закон про медичний канабіс не стане заручником чергових політичних ігор.

Павло Вуєць, «Главком»