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    У світі

    ЄС засуджує голосування Росії у Криму за поправки до конституції (заява)

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    Європейський Союз&nbsp;залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України - ЄС засуджує голосування Росії у Криму за поправки до конституції (заява)
    Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України

    Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією

    ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до конституції Російської Федерації, що завершилося 1 липня, і яке відбулося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права.

    Таку заяву 4 липня оприлюднило Представництво Європейського Союзу в Україні за погодження з головами місій країн-членів ЄС в Україні.

    «Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. У такий спосіб ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до конституції Російської Федерації... Європейський Союз засуджує участь у голосуванні щодо поправок до Конституції Російської Федерації жителів територій, що наразі непідконтрольні українській владі, і яким вибірково були видані російські паспорти всупереч духу Мінських угод.

    Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України», – йдеться у заяві.

    У суботу, 4 липня, в Росії набула чинності оновлена конституція з поправками, схваленими на «всенародному голосуванні». У Держдумі вже почали працювати над зміною законодавчої бази.

    Нагадаємо, що у Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію Росії.

    Як повідомлялося, із 25 червня в Росії проходило голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна. 

    До слова, окупанти в Криму обіцяли призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.

    Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

    Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році. 

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