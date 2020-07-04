ЄС засуджує голосування Росії у Криму за поправки до конституції (заява)



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Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України

Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією

ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до конституції Російської Федерації, що завершилося 1 липня, і яке відбулося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права.

Таку заяву 4 липня оприлюднило Представництво Європейського Союзу в Україні за погодження з головами місій країн-членів ЄС в Україні.

«Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. У такий спосіб ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до конституції Російської Федерації... Європейський Союз засуджує участь у голосуванні щодо поправок до Конституції Російської Федерації жителів територій, що наразі непідконтрольні українській владі, і яким вибірково були видані російські паспорти всупереч духу Мінських угод.

Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України», – йдеться у заяві.

У суботу, 4 липня, в Росії набула чинності оновлена конституція з поправками, схваленими на «всенародному голосуванні». У Держдумі вже почали працювати над зміною законодавчої бази.

Нагадаємо, що у Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію Росії.

Як повідомлялося, із 25 червня в Росії проходило голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.

До слова, окупанти в Криму обіцяли призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.

Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році.

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