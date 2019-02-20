Радник Авакова заявив, що кілограм гречки виборцю не є підкупом



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Чинне законодавство розцінює як підкуп подарунок виборцю вартістю понад 3% від розміру прожиткового мінімуму

Варченко наголосив, що будь-який подарунок виборцю вартістю менш як 60 грн не є підкупом

Подарунок від кандидата у президенти у вигляді кілограма гречки не вважається підкупом виборця.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ, член координаційного штабу МВС із забезпечення правопорядку на виборах Іван Варченко, пише «Уніан».

«Він зазначив, що, згідно із законодавством, кандидати мають право роздавати виборцям лише сувенірну продукцію та канцелярію на кшталт олівців та ручок, а роздача будь-яких інших предметів розцінюватиметься поліцією як підкуп виборців. Водночас Варченко зауважив, що чинне законодавство розцінює як підкуп подарунок виборцю вартістю понад 3% від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. На сьогодні ця сума становить близько 60 грн», - пише ЗМІ.

Таким чином радник глави МВС зробив висновок, що надання громадянину від імені кандидата у президенти одного кілограма гречки, який коштує менш ніж 60 грн, юридично не вважатиметься підкупом виборця, як і будь-яких інших харчових продуктів або речей, що коштують дешевше за 60 грн.

Також Варченко додав, що у парламенті зареєстровано законопроект, яким пропонується встановити, що підкупом є надання будь-яких харчових продуктів на будь-яку суму, подаровані від імені кандидата виборцю. У разі його схвалення до президентських виборів, роздача будь-яких продуктових наборів вважатимуться підкупом.

Нагадаємо, за добу Національна поліція України відкрила п'ять кримінальних проваджень, пов'язаних з виборчим процесом.