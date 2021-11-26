Радник Банкової розповів, як сьогодні «познущаються» із «каналу Ахметова» (відео)

Подоляк: «Ми запросили канал «Україна 24», щоб в обличчя сказати, що вони пропагандисти, а не журналісти»

Головний технолог Банкової Михайло Подоляк пояснив, чому на зустріч із президентом Володимиром Зеленським запросили таку кількість журналістів, а також чому у списку запрошених є телеканал «Україна 24», якому на днях «Слуги народу» оголосили бойкот.

«Ми пояснили, чому так мало запросили журналістів. Тому що формат такий. Ми не можемо робити так, щоб президент відповідав 6, 10 чи 12 годин. Бо, коли минуло разу він відповідав протягом 14 годин на питання журналістів, то 70% питань – це були повторні питання… Канал «Україна 24» тут перебуває лише з однієї причини, бо вони перейшли в образливу риторику, перестали бути журналістами, а стали пропагандистами в інтересах конкретної персони. Тому ми їх запросили, щоб в обличчя сказати, що вони пропагандисти, а не журналісти», – заявив Подоляк журналістам.

Відповідаючи на питання, хто оцінює рівень пропагандизму каналу, чи він особисто, Подоляк відповів: «Чому я, ні. Це ж очевидно, коли вони (журналісти – ред.) говорять. Пропагандист і журналіст це різні речі. Слухайте, що вони говорять», – заявив Подоляк.

Раніше у «Слузі народу» прийняли рішення ігнорувати канали «Україна-24» і «Україна». «Слуги» переглянуть своє рішення і знімуть немилість із медіа тоді, коли, на їхню думку, редакції почнуть працювати «за загальноприйнятими стандартами журналістики».

На каналах «Україна-24» та «Україна» виходить програма «Свобода слова із Савіком Шустером». На останньому скандальному ефірі програми виступив колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба. Він заявив, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.