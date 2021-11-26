  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Радник Банкової розповів, як сьогодні «познущаються» із «каналу Ахметова» (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Радник Банкової розповів, як сьогодні «познущаються» із «каналу Ахметова» (відео)
    фото скріншот відео

    Подоляк: «Ми запросили канал «Україна 24», щоб в обличчя сказати, що вони пропагандисти, а не журналісти»

    Головний технолог Банкової Михайло Подоляк пояснив, чому на зустріч із президентом Володимиром Зеленським запросили таку кількість журналістів, а також чому у списку запрошених є телеканал «Україна 24», якому на днях «Слуги народу» оголосили бойкот.

    «Ми пояснили, чому так мало запросили журналістів. Тому що формат такий. Ми не можемо робити так, щоб президент відповідав 6, 10 чи 12 годин. Бо, коли минуло разу він відповідав протягом 14 годин на питання журналістів, то 70% питань – це були повторні питання… Канал «Україна 24» тут перебуває лише з однієї причини, бо вони перейшли в образливу риторику, перестали бути журналістами, а стали пропагандистами в інтересах конкретної персони. Тому ми їх запросили, щоб в обличчя сказати, що вони пропагандисти, а не журналісти», – заявив Подоляк журналістам.

    Відповідаючи на питання, хто оцінює рівень пропагандизму каналу, чи він особисто, Подоляк відповів: «Чому я, ні. Це ж очевидно, коли вони (журналісти – ред.) говорять. Пропагандист і журналіст це різні речі. Слухайте, що вони говорять», – заявив Подоляк.

    Раніше у «Слузі народу» прийняли рішення ігнорувати канали «Україна-24» і «Україна». «Слуги» переглянуть своє рішення і знімуть немилість із медіа тоді, коли, на їхню думку, редакції почнуть працювати «за загальноприйнятими стандартами журналістики».

    На каналах «Україна-24» та «Україна» виходить програма «Свобода слова із Савіком Шустером». На останньому скандальному ефірі програми виступив колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба. Він заявив, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

    Читайте також інтерв'ю: Микита Потураєв: Проти нас відкрито спільний фронт. Ціль – завалити президента Зеленського
    Теги: Україна президент журналіст Михайло Подоляк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Радник Банкової розповів, як сьогодні «познущаються» із «каналу Ахметова» (відео)