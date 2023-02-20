Китай закликав США переглянути погляди щодо України

КНР не приймає критики США щодо китайсько-російських відносин

Представник МЗС КНР Ван Веньбінь закликав США переглянути свою позицію щодо України. Вашингтон має переглянути свою позицію щодо українського конфлікту, закликав представник МЗС КНР Ван Веньбінь. Його слова наводить Reuters.

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За його словами, Китай не приймає критики США щодо китайсько-російських відносин. «Ми не приймаємо тиску або примусу», – сказав він у відповідь на питання, як Пекін ставиться до слів держсекретаря США Ентоні Блінкена про надання Китаєм військової допомоги Росії.

Він також додав, що всеосяжна стратегічна співпраця Китаю ґрунтується на неприєднанні, неконфронтації та неспрямованості проти третіх сторін, що відповідає суверенітету двох незалежних країн.

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Нагадаємо, постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд заявила, що Китай перетне «червону лінію», якщо країна вирішить надати летальну військову допомогу Росії для її застосування проти України. Якщо Пекін надасть Москві летальну зброю, Сполучені Штати відреагують відповідно.