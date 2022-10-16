Речник МЗС уточнив: посольство Сербії виїхало з України на початку війни

Сербські дипломати не поверталися до Києва, тож, посольство все ще закрито

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що посольство Сербії виїхало з України на початку березня і з того часу не поверталося. Про це Нколенко написав у Фейсбуці, коментуючи поширену інформацію.

«Росія запустила дезу про закриття посольства Сербії в Києві. Деякі українські ЗМІ зробили її новиною. Насправді сербське посольство виїхало з України на початку березня і з того часу не поверталося. Співробітники дипмісії працюють з Белграда», – заявив Ніколенко.

Раніше у посольстві надали інформацію і контакти щодо звернень і допомоги. Так, всім громадянам Сербії, які ще перебувають в Україні, допомога і в наступному періоді буде доступною цілодобово.

«Вони можуть звернутися за номерами телефонів:(+381-11) 3068-888 i (+381-11) 3068-884 або на електронну пошту [email protected]», – йдеться у повідомленні.

Також громадяни можуть звернутися до посольств Республіки Сербія в країнах, які межують з Україною.

Нагадуємо, що Міністерство закордонних справ Республіки Сербія ще 13 лютого рекомендувало громадянам Республіки Сербія, які перебувають в Україні, розглянути можливість тимчасово залишити територію цієї країни, а тим громадянам, які планували подорож до України, відкласти поїздку.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Китаю закликало своїх громадян терміново виїхати з України через «серйозну безпекову ситуацію».