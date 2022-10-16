Головна Світ Політика
search button user button menu button

Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну
Посольство Китаю в Україні допоможе в організації евакуації тих, хто потребує
фото з відкритих джерел

У Китаї закликають своїх громадян покинути Україну через «серйозну безпекову ситуацію»

Міністерство закордонних справ Китаю закликало своїх громадян терміново виїхати з України через «серйозну безпекову ситуацію». Про це повідомило китайське державне видання Global Times.

«У зв’язку з нинішньою серйозною ситуацією з безпекою в Україні Міністерство закордонних справ Китаю та Посольство Китаю в Україні закликають громадян Китаю в країні посилити заходи безпеки та евакуюватися. Посольство допоможе в організації евакуації тих, хто потребує», – йдеться у дописі.

У Twitter американської аналітичної групи Open Source Intelligence Monitor опубліковано скриншоти з повідомлення на сайті Міністерства закордонних справ Китаю.

Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну фото 1
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну фото 2

Повідомлення міністерства з'явилося напередодні початку роботи XX з'їзду Комуністичної партії Китаю, на якому, зокрема, обговорюватимуться питання про співпрацю Китайської Народної Республіки з Росією.

Нагадаємо, наприкінці вересня держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Китаю Ваном І наголосив на тому, що США засуджують війну Росії проти України й нагадав про наслідки, які можуть настати, якщо КНР підтримуватиме вторгнення Москви до суверенної держави.

Читайте також: Олександр Мережко: Ми не повинні мати ілюзій щодо Китаю
Теги: Китай МЗС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Австралія закликала Китай тиснути на Путіна
Австралія закликала Китай тиснути на Путіна
23 вересня, 19:10
Міський округ Хейхе розташований на березі річки Амур – навпроти російського міста Благовєщенська
Китай відгородився від Росії колючим дротом (фото)
27 вересня, 10:54
Китай відмовився підтримати антиросійську резолюцію ООН
Спроба анексії українських областей. Китай оприлюднив свою позицію в ООН
13 жовтня, 04:52

Політика

Президент Таджикистану публічно принизив Путіна (відео)
Президент Таджикистану публічно принизив Путіна (відео)
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну
Чому «кухар Путіна» намагається принизити Міноборони РФ: роз'яснення ISW
Чому «кухар Путіна» намагається принизити Міноборони РФ: роз'яснення ISW
Орбан закликав угорців готуватися до затяжної війни у Європі
Орбан закликав угорців готуватися до затяжної війни у Європі
Шольц виступив за розширення Європейського союзу
Шольц виступив за розширення Європейського союзу
Саудівська Аравія надасть Україні 400 млн доларів гуманітарної допомоги
Саудівська Аравія надасть Україні 400 млн доларів гуманітарної допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Кремль поквитався з терористом-«блогером» Гіркіним за критику
134K
Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує
68K
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко
27K
Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста оголошено нагороду в $20 тис.
24K
Арестович розповів про плани Путіна щодо повторного нападу на Київ
13K
Ворог заявляє про початок жорсткого контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту