Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну

Посольство Китаю в Україні допоможе в організації евакуації тих, хто потребує

У Китаї закликають своїх громадян покинути Україну через «серйозну безпекову ситуацію»

Міністерство закордонних справ Китаю закликало своїх громадян терміново виїхати з України через «серйозну безпекову ситуацію». Про це повідомило китайське державне видання Global Times.

«У зв’язку з нинішньою серйозною ситуацією з безпекою в Україні Міністерство закордонних справ Китаю та Посольство Китаю в Україні закликають громадян Китаю в країні посилити заходи безпеки та евакуюватися. Посольство допоможе в організації евакуації тих, хто потребує», – йдеться у дописі.

У Twitter американської аналітичної групи Open Source Intelligence Monitor опубліковано скриншоти з повідомлення на сайті Міністерства закордонних справ Китаю.

Повідомлення міністерства з'явилося напередодні початку роботи XX з'їзду Комуністичної партії Китаю, на якому, зокрема, обговорюватимуться питання про співпрацю Китайської Народної Республіки з Росією.

Нагадаємо, наприкінці вересня держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Китаю Ваном І наголосив на тому, що США засуджують війну Росії проти України й нагадав про наслідки, які можуть настати, якщо КНР підтримуватиме вторгнення Москви до суверенної держави.