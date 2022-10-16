«Партнери РФ тікають з Києва»: Сербія тимчасово закриває посольство в Україні

Напередодні міністерство закордонних справ Китаю закликало своїх громадян терміново виїхати з України через «серйозну безпекову ситуацію»

Посольство Республіки Сербія в Україні тимчасово закрите для захисту персоналу. Про це повідомляється на сайті диппредставництва.

«Для всіх громадян Сербії, які ще перебувають в Україні, допомога і надалі буде доступна цілодобово. Вони можуть звернутися за номерами телефонів:(+381-11) 3068-888 i (+381-11) 3068-884 або на електронну пошту [email protected] За будь-якою допомогою і підтримкою вони також можуть звертатися до посольств Республіки Сербія в країнах, які межують з Україною», – йдеться в повідомленні.

Сербське посольство зазначило, що співробітники працюватимуть із Белграда доти, доки не будуть виконані умови для їхнього повернення в Україну.

У посольстві нагадали, що міністерство закордонних справ Республіки Сербія ще 13 лютого рекомендувало громадянам Республіки Сербія, які знаходяться в Україні, розглянути можливість тимчасово залишити територію цієї країни, а тим громадянам, які планували подорож до України, відкласти поїздку.

У соцмережах користувачі припускають, що всі партнери РФ попереджені Москвою.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Китаю закликало своїх громадян терміново виїхати з України через «серйозну безпекову ситуацію».