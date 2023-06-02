Реєстр олігархів готовий. Хто до нього потрапив?

Епопея зі створення реєстру олігархів добігла кінця, проте результат виявився не таким, як очікувалося...

Реєстр олігархів готовий до наповнення і функціонування за призначенням. Таку відповідь «Главком» отримав від Ради нацбезпеки і оборони на запит.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Станом на цей час Рада національної безпеки і оборони України не приймала рішень про визнання будь-яких осіб такими, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)», – заявили в РНБО.

У відомстві додали, що формувати реєстр олігархів мають право Кабмін, Нацбанк, СБУ, Антимонопольний комітет або члени Ради нацбезпеки і оборони. Далі РНБО видає рішення, яке вводиться в дію указом президента. Після чого протягом трьох днів відомості про особу потрапляють до реєстру олігархів, який розміщуватиметься на сайті РНБО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

(для перегляду – натисніть на документ)

У Раді нацбезпеки і оборони пообіцяли: доступ до реєстру олігархів буде безкоштовний.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив: для того, щоб особа була визнана олігархом, вона має відповідати хоча б трьом із чотирьох критеріїв: гроші, політичний вплив, медіа і питання монополії.

Як повідомляв «Главком», розробка реєстру олігархів обійшлася державному бюджету у 2,5 млн грн.