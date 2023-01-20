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Восьмий «Рамштайн» і танки: міноборони Литви анонсує хороші новини для України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Восьмий «Рамштайн» і танки: міноборони Литви анонсує хороші новини для України
Танки Leopard є на озброєнні 13 європейських країн
фото з відкритих джерел

Анушаускаса запевняє, що деякі із країн-учасниць формату «Рамштайн» однозначно передадуть танки Leopard Україні

Під час зустрічі союзників України на авіабазі Рамштайн у Німеччині кілька країн оголосять про надання Україні німецьких танків Leopard 2. Про це в коментарі Reuters заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За словами Анушаускаса, деякі із країн-учасниць формату «Рамштайн» «однозначно передадуть танки Leopard Україні, це точно». Загальна кількість одиниць бронетехніки, обіцяної в межах зустрічі, буде обчислюватися сотнями, сказав він.

За інформацією Spiegel, ці танки є на озброєнні 13 європейських країн.

Нагадаємо, більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Раніше Пентагон пояснив, чому зараз немає сенсу передавати Україні танки Abrams.

Нагадаємо, Зеленський назвав зброю, яка потрібна ЗСУ для успіху на фронті.

До слова, триває 331-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України.

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Теги: Міноборони Україна Литва зброя танки війна

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