Восьмий «Рамштайн» і танки: міноборони Литви анонсує хороші новини для України

Танки Leopard є на озброєнні 13 європейських країн

Анушаускаса запевняє, що деякі із країн-учасниць формату «Рамштайн» однозначно передадуть танки Leopard Україні

Під час зустрічі союзників України на авіабазі Рамштайн у Німеччині кілька країн оголосять про надання Україні німецьких танків Leopard 2. Про це в коментарі Reuters заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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За словами Анушаускаса, деякі із країн-учасниць формату «Рамштайн» «однозначно передадуть танки Leopard Україні, це точно». Загальна кількість одиниць бронетехніки, обіцяної в межах зустрічі, буде обчислюватися сотнями, сказав він.

За інформацією Spiegel, ці танки є на озброєнні 13 європейських країн.

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Нагадаємо, більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Раніше Пентагон пояснив, чому зараз немає сенсу передавати Україні танки Abrams.

Нагадаємо, Зеленський назвав зброю, яка потрібна ЗСУ для успіху на фронті.

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