Зеленський заспокоїв народ: ніяких територіальних поступок

Зеленський звернувся до українців у день переговорів України та Росії у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський запевнив українців, що жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України не може бути. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

«Так, можна називати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів. Звісно, ми бачимо всі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці – не наївні люди. Українці вже навчилися і за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату. Фактам – якщо вони зміняться на нашій землі», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Україна налаштована на переговори і продовжуватиме переговорний процес. Зеленський запевнив українців, що жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України не може бути.

«Ми розраховуємо на результат. Має бути реальна безпека для нас, для нашої держави, для суверенітету. для наших людей. Російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет і територіальна цілісність України мають бути гарантовані. Жодних компромісів щодо суверенітету й нашої територіальної цілісності не може бути. І не буде. Це чіткі принципи. Це чітке бачення можливого результату», – пояснив Зеленський.

Президент підкреслив, що будь-які рішення, які мають значення для всього нашого народу, повинні ухвалюватися всім нашим народом.

«А тим у соціальних мережах, хто сприймає слова так, ніби це вже факти, хочу нагадати одне: ми живемо в демократичній державі і воюємо за нашу свободу. За свободу для нашого народу. Тому будь-які рішення, які мають значення для всього нашого народу, повинні ухвалюватися не однією людиною й не групою людей із будь-якими політичними поглядами, а всім нашим народом. Мудрим народом України», – резюмував Зеленський.

Українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

Серед потенційних гарантів української безпеки наша делегація бачить усіх членів Радбезу ООН, Німеччину, Канаду, Польщу та інші країни. У майбутньому список підписантів угоди може збільшитися.

Також в цьому договорі окремо виписані питання окупованих АР Крим, Севастополя та ОРДЛО. Щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей, відповідний пункт проєкту договору саме і вказує на необхідність обговорення майбутнього ОРДЛО на переговорах президентів України та Росії.

Нагадаємо, що голова української делегації, очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна готова до переговорів Зеленського з Путіним.

Також відомо, що переговори між Україною та Росією в Стамбулі, скоріше за все, сьогодні чи завтра не продовжаться. Російська делегація полетіла «думати».

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