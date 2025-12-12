Російські дрони атакували Одесу

Про постраждалих наразі не повідомлялось

У ніч на 12 грудня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками Одесу. Наслідки повідомляє Одеська МВА, пише «Главком».

«Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Постраждала інфраструктура. У частині міста зникло світло та водопостачання. Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня», – йдеться у повідомленні.

На місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків.

За повідомленням моніторингових каналів, на кількох локаціях після влучань виникли пожежі.

До слова, цієї ночі російські терористи атакували безпілотниками Дніпропетровщину. Під ударом опинилось місто Павлоград.