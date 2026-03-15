Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив, які воєнні плани має Путін на весну-літу 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив, які воєнні плани має Путін на весну-літу 2026 року
Зеленський вважає успішною операцію на Куп’янському напрямку у 2025 році
фото: Генштаб (ілюстративне)

Президент: «Думок у них про зупинку війни точно немає»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що весняна кампанія російських військ цього року зазнала провалу і масштабного наступу вони не змогли реалізувати. За його словами, наразі росіяни здійснюють лише окремі тактичні дії, намагаючись проникнути на позиції українських військ. Про це Зеленський зауважив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Весняна кампанія, як було заплановано, у росіян втопилася у цій весні, вони не змогли наступати. Вони роблять наступальні дії, але вони всі однакові, – намагання інфільтрації і таке інше. Технікою пробитися нікуди вони не можуть – техніку палимо. Тому якоїсь операції масштабної у них немає, хоча на різних частинах фронту тактикою проникнення, постійними штурмами вони все одно намагаються діяти. Наші воїни їх знищують», – зазначив президент.

Зеленський вважає успішною операцію на Куп’янському напрямку у 2025 році та відзначив успішні дії на південному фронті. Він додав, що під час цих операцій росіяни почали переміщувати війська з Донецького напрямку на південь, побоюючись просування українських сил далі на 430 км. За словами президента, українська розвідка показувала йому мапи, на яких червоним позначені цілі російських планів на 2026-2027 роки.

«Це говорить про те, що думок у них про зупинку війни точно немає. Чому ми так реагуємо на слова того чи іншого лідера, що Путін хоче завершити війну? Він не хоче. Інакше у нього карти повинні бути інші. Гроші мають іти на збільшення фінансування інфраструктури, а не на збільшення виробництва ракет. Зараз я побачив нові документи: там зменшення ракет і збільшення дронів. Вони йдуть на терор дронів. Вони зрозуміли, що воно працює краще. Ракету може збити ППО, а з дронами історія інша: 500 запустив – 470-480 збили, а решта долетіла. Вони збільшують кількість дронів: FPV, оптоволокно, далекобійні дрони, «шахеди». Це те, що ми бачимо. Їхнє замовлення – 7 млн FPV. У нас також 7 мільйонів в планах. Кількість FPV у нас однакова, до речі», – зазначив Зеленський. 

Президент додав: «Бачимо, що будуть намагатись щось робити на Запорізькому напрямку, Покровському, Гуляйпільському та Південному. Все це буде залишатись. Вони після Куп'янська відійдуть – і будуть знову хотіти в Куп'янськ. Абсолютно зрозумілі речі. Те, що на Сумщині, Чернігівщині – це просто якісь демонстрації, там сил немає поки що. Вони звідти перекинули всіх на Донбас, а потім з Донбасу на Гуляйполе, на південь. Поки що так. Сирський доповідав, що вони зараз формують 110 тис. У них кожен рік план – 400 тис. Наш план – щоб щонайменше 400 тисяч у них було знищено за рік. Якщо так буде, то їм доведеться приймати інші рішення».

Нагадаємо, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками наради про діяльність ЗСУ в лютому 2026 року.

Теги: війна Володимир Зеленський фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua