Український залізний купол? Президент озвучив ключове завдання для нового міністра оборони

Зеленський: Питання – в ППО. Або нам дадуть США ліцензію на «Петріот», або ми отримаємо ліцензію від когось із європейських партнерів

Зеленський: «Нам все одно доведеться побудувати свою ППО»

Президент Володимир Зеленський визначив стратегічний пріоритет для оновленого Міністерства оборони України на 2026 рік – побудову власної системи протиповітряної оборони. За словами глави держави, незалежно від обсягів допомоги партнерів, Україна має розробити та серійно виробляти власні комплекси для захисту неба. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Зеленський наголосив, що безпека повітряного простору – це фундамент не лише для перемоги у війні, а й для повоєнного відновлення економіки.

«Є рішення, які нам потрібно зробити першочергово. Закриття неба – це одне з таких першочергових завдань для міністра оборони разом із командувачем ППО. Можна брати нових людей. Але питання не в цьому. Питання в підходах. Тому що коли ми говоримо про SAMP/T або партнерські домовленості – нам все одно доведеться побудувати свою ППО. Війна тут ні до чого. Нам все одно це потрібно буде зробити. Україні разом з Європою одну систему або це будуть наші окремі системи. Це зараз немає ніякого значення. Нам просто потрібно це зробити. І це закриття неба в нашій ситуації, тому що з перехоплювачами нам вдалося, цей напрям буде працювати. Будуть ШІ-перехоплювачі, вони будуть працювати не тільки в гарну погоду, а й в град і в сніг. Все це вже питання технологій. Ми точно туди йдемо. Тут я достатньо спокійний, і ми це будемо застосовувати самі. Будемо давати європейцям, допомагати, безумовно.

Питання – в ППО. Або нам дадуть США ліцензію на «Петріот», або ми отримаємо ліцензію від когось із європейських партнерів, або в України буде своя система ППО. Що зʼявиться раніше. Не треба відмовлятися від жодного з цих підходів. Але що буде раніше – ми подивимося», – підкреслив президент.

Міністр оборони Михайло Федоров має кардинально змінити підхід до оборонного планування. Володимир Зеленський повідомив про подальші кроки міністра оборони щодо об'єднання зусиль держави, приватного сектору та наукових установ для швидкого серійного виробництва ППО та далекобійних ракет.

«Михайло разом з командувачем ППО, весь приватний сектор повинні фокусуватися на цьому питанні. Михайло об'їхав увесь приватний сектор, з ними поспілкувався. Готував мені доповідь. Ми будемо робити кроки щодо ППО, ракетобудування – ви їх побачите. Саме переформатування вперед, тому що у нас просто немає іншого шляху. Нам потрібно буде мати кілька сотень систем. У нас немає 100-200 років, щоб чекати по системі на рік. Нам потрібно виробництво. Інших немає шансів. Ми маємо захистити небо. Нам потрібно буде потім захистити порти, відкрити аеропорти. Війна закінчиться, а ідіотів на тому боці не зменшиться. Війна закінчилася – всі нам дали гарантії безпеки. З аеропорту буде вилітати літак, і все одно люди мають бути впевнені, що якщо якась випадкова ракета прилетить – вони будуть захищені», – розповів Зеленський.

Президент окреслив три завдання, які є критичними для оновленого Міноборони:

Закриття неба: Розвиток власної ППО та далекобійної зброї для знищення ворога на відстані (ударів по землі та літаках).

«Питання в глобальному захисті. Це питання номер один. Це також питання збільшення кількості далекобійних ракет. Тобто це глобальне питання. Тому що далекобійна ракета – це також захист неба. Вона може давати удар по землі, або вона захищає тебе від літака, або захищає фронт від КАБів тощо», - зауважив Зеленський.

Завершення війни: Реалізація стратегії, яка змусить Росію зупинити агресію, використовуючи розуміння того, що ресурсів для тривалого конфлікту в окупанта немає.

«Друга історія. Ми повинні все робити, щоб війна закінчилася. Хто би що не говорив – Путін не хоче її закінчувати. Але вони розуміють, що передишка їм потрібна. Вони це розуміють. Вони можуть не казати, але по їх діях це видно. Те, що було з Сирією, з Іраном – все ж це видно. Якщо б у нього були сили, вони були би вже в Ірані. Сили немає. Тому треба все одно робити все, щоб закінчувати війну», – підкреслив президент.

Мобілізаційна реформа: Вирішення кадрового питання та вдосконалення системи мобілізації.

«Третя історія. Вона поки що не вирішена. Це питання мобілізації. Ми маємо цей виклик. І це питання, яке Михайлу треба вирішити. Тому що це Міністерство оборони має вирішити. У нас немає інших кроків. Були доповіді, але вони ще не ідеальні, щоб їх реалізувати», – резюмував президент.

Як відомо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна трохи менше року тому висунула пропозицію США щодо створення «дронової угоди». За його словами, метою було започаткувати експортну інфраструктуру для українських дронів, технологій на базі штучного інтелекту та систем радіоелектронної боротьби – всього, що складає систему оборони.

До слова, президент Володимир Зеленський наголошує на високих ризиках для України через ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Основне занепокоєння викликає можливе скорочення постачання американських ракет-перехоплювачів, оскільки США змушені забезпечувати власні потреби та потреби своїх союзників у регіоні.