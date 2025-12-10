Головна Країна Політика
Зеленський анонсував переговори з американцями: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський анонсував переговори з американцями: деталі
Президент заявив, що робота над 20 пунктами мирного документа майже завершена
фото: Getty Images

Українська та американська сторони обговорюватимуть післявоєнну відбудову України та її економіку

Українські посадовці проведуть переговори з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою президента Трампа та партнерами у Європі», – каже він.

Крім того, за словами президента, завтра має відбутися зустріч «коаліції охочих», де йтиметься про гарантії безпеки та недопущення повторення російської агресії. «Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

Раніше повідомлялося, що Україна з європейськими партнерами доопрацювала мирний план щодо завершення війни і готова найближчим часом направити документ в США. Президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у найближчі тижні.

До слова, Сполучені Штати Америки очікують, що президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо запропонованої мирної ініціативи вже протягом найближчих днів.

Зеленський анонсував переговори з американцями: деталі
Зеленський анонсував переговори з американцями: деталі
