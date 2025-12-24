Атака на Запоріжжя: є поранені, перші фото з наслідками

Щонайменше три удари були завдані по обласному центру

Цієї ночі російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Очільник Запорізької ОВА показав перші кадри з наслідками ворожого обстрілу, пише «Главком».

фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки росіян на Запоріжжя двоє людей дістали поранень. Пошкоджено багатоповерхівку, зайнялись приватні автомобілі.

Постраждалі чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу.

фото: Запорізька ОВА

За попередніми даними, пошкоджено житловий будинок. Внаслідок атаки було зафіксовано займання гаражів та автомобілів.

Федоров повідомив, що щонайменше три удари були завдані по обласному центру. Екстрені служби активно працюють на місці події, наслідки обстрілів наразі встановлюються.