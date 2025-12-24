Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Запоріжжя: є поранені, перші фото з наслідками

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Запоріжжя: є поранені, перші фото з наслідками
Наслідки атаки на Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Щонайменше три удари були завдані по обласному центру

Цієї ночі російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Очільник Запорізької ОВА показав перші кадри з наслідками ворожого обстрілу, пише «Главком».

Атака на Запоріжжя: є поранені, перші фото з наслідками фото 1
фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки росіян на Запоріжжя двоє людей дістали поранень. Пошкоджено багатоповерхівку, зайнялись приватні автомобілі.

Постраждалі чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу.

Атака на Запоріжжя: є поранені, перші фото з наслідками фото 2
фото: Запорізька ОВА

За попередніми даними, пошкоджено житловий будинок. Внаслідок атаки було зафіксовано займання гаражів та автомобілів.

Федоров повідомив, що щонайменше три удари були завдані по обласному центру. Екстрені служби активно працюють на місці події, наслідки обстрілів наразі встановлюються. 

Читайте також:

Теги: Запоріжжя обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через атаку росіян зайнялась пожежа
Окупанти вдарили по Запоріжжю: виникла пожежа
Сьогодні, 04:25
23 грудня Росія атакувала Житомир
Залетів на балкон. У Житомирі постраждала домашня білка через двигун російського шахеда
Вчора, 18:55
Безпілотники атакував енергетичну систему Львівщини
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками
Вчора, 09:45
Наслідки ворожої атаки на Миколаївщині
Масована атака на українську енергетику: деталі від Повітряних сил
13 грудня, 13:20
Наслди нічної атаки ворога на Одещині
Окупанти атакували об’єкт енергетики на Одещині
11 грудня, 08:47
Президент привітав Україну з Днем ЗСУ
Президент привітав військових із Днем Збройних сил України
6 грудня, 10:07
У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ
Вишгород. Перші кадри з наслідками та подробиці від влади
30 листопада, 00:15
Перевізники вже працюють над відновленням роботи
Унаслідок обстрілу Києва пошкоджено близько 70 маршрутних таксі
25 листопада, 14:54
Логістичний об'єкт площею понад 50 тис. кв. м. забезпечував безперебійне постачання продуктів у магазини мережі
Атака на Київ: знищено логістичний центр мережі Novus, загинули четверо водіїв
25 листопада, 14:18

Події в Україні

Атака на Запоріжжя: є поранені, перші фото з наслідками
Атака на Запоріжжя: є поранені, перші фото з наслідками
Окупанти вдарили по Запоріжжю: виникла пожежа
Окупанти вдарили по Запоріжжю: виникла пожежа
DeepState: Грабовське на Сумщині перейшло під контроль окупантів
DeepState: Грабовське на Сумщині перейшло під контроль окупантів
Міндіч розказав, як журналісти знайшли його в Ізраїлі і що він їм розказав
Міндіч розказав, як журналісти знайшли його в Ізраїлі і що він їм розказав
Росіяни атакували багатоповерхівку у Чернігові
Росіяни атакували багатоповерхівку у Чернігові
Лінія фронту станом на 23 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 грудня 2025. Зведення Генштабу

Новини

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua