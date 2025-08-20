Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рік закону про заборону УПЦ МП. Нардепка оцінила, скільки часу займе очищення від Московської церкви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Рік закону про заборону УПЦ МП. Нардепка оцінила, скільки часу займе очищення від Московської церкви
Рівно рік тому Верховна Рада ухвалила радикальне рішення щодо Московської церкви в Україні
фото: intb.te.ua

Юлія Сірко: «Коли ми приймали цей закон, я чітко розуміла, що він не змінить ситуацію раніше, ніж через 5-10 років»

Рік тому в Україні було ухвалено закон про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Народна депутатка від «Голосу» Юлія Сірко, яка свого часу ініціювала збір підписів для його винесення до зали парламенту, вважає, що процес очищення від УПЦ МП займе роки. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Юлія Сірко заявила, що вже на етапі ухвалення закону розуміла, що він не змінить ситуацію раніше, ніж через 5-10 років. Депутатка зауважила, що реалізація закону передбачає тривалі судові процедури.

Вона виділила два паралельних процеси, що відбуваються зараз. По-перше, добровільний перехід громад УПЦ МП до інших конфесій. Цей процес, за її словами, відбувається «важко-тяжко зі скандалами», але триває. По-друге, примусове відділення української церкви від російської. Цей процес, за прогнозами Сірко, буде ще більш тривалим, оскільки в законі прописані чіткі бюрократичні процедури.

Юлія Сірко вважає, що Київська митрополія УПЦ МП не здасться добровільно і буде «тягнути час роками» в судах. Вона підкреслила, що ключовим аспектом у цьому питанні є державне майно, яке, за її словами, «російська церква фактично окупувала свого часу». На її думку, зворотний процес деокупації цього майна, який тривав понад 30 років, також буде нешвидким. 

Нагадаємо, рівно рік тому, 20 серпня 2024 року, Верховна Рада ухвалила радикальне рішення щодо Московської церкви в Україні: депутати ухвалили закон щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Народна депутатка Юлія Сірко в інтерв'ю «Главкому» заявила, що його виконання свідомо гальмується. За її словами, причиною є «російська агентура», що зачаїлася в державних структурах. 

Закон цей проходив з боями, через величезний спротив численних лобістів УПЦ МП у самому парламенті і загалом у владних коридорах. Але і з його прийняттям крапка в цій дражливій проблемі не була поставлена. Через велику чутливість питання в законі прописали перехідний період. Релігійним громадам надавалося дев’ять місяців, аби вони добровільно змінили статути та розірвали єдність з Московським патріархатом. Також протягом трьох місяців з дня ухвалення закону уряд мав ухвалити необхідні підзаконні акти з його виконання. Вони надавали можливість Державній службі з етнополітики та свободи совісті застосовувати до громад, що не розірвали зв’язки з Москвою, примусові заходи.

8 липня 2025 року ДЕСС винесла вердикт щодо афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ та отримала можливість надсилати приписи щодо усунення порушень та внесення відповідних змін до статуту впродовж 30 днів. За невиконання цих вимог – загроза позову до суду щодо ліквідації такої релігійної організації.

17 липня ДЕСС винесла припис Київській митрополії УПЦ МП та зобов’язала її до 18 серпня розірвати духовні узи з Москвою.

Читайте також:

Теги: депутат Московська церква в Україні закон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Сірко (Клименко) з «Голосу» збирала підписи депутатів, аби прискорити заборону Московської церкви
Нардепка Юлія Сірко: В уряді зачаїлися любителі Московської церкви інтерв’ю
Сьогодні, 10:35
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про обмеження повноважень НАБУ і САП
Зеленський підписав закон про обмеження повноважень НАБУ і САП
22 липня, 23:09
Совсун: Сьогодні вранці ми вже відправили його на підпис іншим депутатам і депутаткам
Нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП
23 липня, 14:44
Ярослав Рущишин був українським підприємцем і громадським діячем, співзасновником Мистецького об'єднання «Дзиґа»
У ДТП загинув нардеп від «Голосу» та підприємець Ярослав Рущишин
25 липня, 01:09
Вірастюк не зміг пояснити, як ухвалений Радою законопроєкт повʼязаний зі зникненням осіб безвісти в умовах воєнного стану
«Збирали на кого не потрібно». Вірастюк пояснив, чому голосував за обмеження незалежності НАБУ і САП
23 липня, 10:59
Беленюк заявив, що вирішив підтримати позицію Зеленського
«Підтримав позицію президента». Беленюк розповів, чому голосував за обмеження повноважень НАБУ і САП
23 липня, 12:05
Архімандрит УПЦ МП Іоасаф Горкавчук
Смерть військового на Хмельниччині. Єпархія УПЦ МП відсторонила намісника храму
4 серпня, 17:56
У бундестазі вірять, що йога може допомогти працівникам
Бундестаг вигадав оригінальний метод, щоб знизити стрес у працівників
4 серпня, 11:44
Священник та військовий координували свої дії з резидентом (старшим агентом) від 316-го розвідцентру російського ГРУ
СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка діяла у Запоріжжі під прикриттям церкви
13 серпня, 12:21

Політика

Рік закону про заборону УПЦ МП. Нардепка оцінила, скільки часу займе очищення від Московської церкви
Рік закону про заборону УПЦ МП. Нардепка оцінила, скільки часу займе очищення від Московської церкви
Підсанкційний екснардеп Мураєв залишився без TikTok
Підсанкційний екснардеп Мураєв залишився без TikTok
Голова Держетнополітики поставив жорсткий ультиматум Московській церкві
Голова Держетнополітики поставив жорсткий ультиматум Московській церкві
Рік закону про заборону Московської церкви. Нардепка скаржиться на «російську агентуру» в уряді
Рік закону про заборону Московської церкви. Нардепка скаржиться на «російську агентуру» в уряді
Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому»
Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому»
Нічний удар по Україні. Зеленський закликав запровадити нові санкції проти РФ
Нічний удар по Україні. Зеленський закликав запровадити нові санкції проти РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2201
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1898
Припинення вогню не буде. Що далі?
1893
До Дня Незалежності України у Києві заплановано 12 безкоштовних екскурсій: як потрапити
1797
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Сьогодні, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Сьогодні, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Сьогодні, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua