Смерть військового на Хмельниччині. Єпархія УПЦ МП відсторонила намісника храму

На території Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря міста Старокостянтинова помер військовослужбовець

Архімандрит Іоасаф відсторонюється від виконання обов’язків намісника Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря міста Старокостянтинова через смерть військовослужбовця на території храму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хмельницьку єпархію УПЦ МП.

«У зв’язку із сумнозвісним інцидентом, який стався 3 серпня 2025 року на території Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря міста Старокостянтинова та спричинив смерть військовослужбовця ЗСУ, на період проведення слідчих дій правоохоронними органами архімандрит Іоасаф (Горкавчук) відсторонюється від виконання обов’язків намісника Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря міста Старокостянтинова до повного з’ясування обставин», – йдеться в заяві.

фото: Хмельницька єпархію УПЦ МП

Зазначається, що на період проведення слідчих дій та зʼясування всіх обставин керівництво монастирем здійснюватиме керуючий Хмельницькою єпархією Московської церкви.

Нагадаємо, вчора, 3 серпня, до поліції надійшло повідомлення, про те що по вулиці Івана Федорова на території монастиря помер чоловік. Водночас у соціальних мережах поширювалася інформація про те, що у Старокостянтинові на території монастиря УПЦ МП був вбитий військовослужбовець ЗСУ.

Тіло 51-річного чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка показала, що причиною смерті став гострий панкреатит. За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 115 з приміткою «Природня смерть». Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

До слова, у Чернівцях у Святодухівському соборі віряни Московської церкви скоїли напад на релігієзнавця Олександра Бродецького. Подія сталася під час того, як він показував літературу з поклонінням російським царям та митрополитам