Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підписав закон про обмеження повноважень НАБУ і САП

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підписав закон про обмеження повноважень НАБУ і САП
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про обмеження повноважень НАБУ і САП
фото: Офіс президента

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як повідомляє «Главком», про це свідчить картка законопроєкту.

Зеленський підписав закон про обмеження повноважень НАБУ і САП фото 1

Як відомо, перед цим на акції протесту проти підписання закону вийшли люди в низці міст. Зокрема, у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Полтаві та Тернополі.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. 

До слова, за законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, сьогодні проголосували 263 нардепи. Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу».

Новина доповнюється...

Читайте також:

Теги: НАБУ закон САП Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саміт НАТО в Гаазі
Діснейленд для Трампа. Чим завершився саміт НАТО і що отримала Україна? союзники
26 червня, 13:21
САП використала в офіційному повідомленні про підозру Олексію Чернишову фотографію, яку той сам опублікував
Антикорупційна прокуратура жорстко потролила віцепрем'єра Чернишова (фото)
23 червня, 18:09
Трампа та Зеленського посадили за окремими столиками
Саміт НАТО у Нідерландах: з ким сидів Зеленський під час вечері у королівській резиденції
25 червня, 00:02
Зеленський присвоїв звання Героя України полеглим захисникам
Зеленський присвоїв звання Героя України полеглим захисникам
7 липня, 21:09
Зеленський анонсував розмову з лідером США
Президент підтвердив, що проведе розмову з Трампом
3 липня, 18:37
Розмова Зеленського та Трампа: з'явилися нові подробиці
Розмова Зеленського та Трампа: з'явилися нові подробиці
4 липня, 17:14
РФ по житлових будинках у Харкові
Зеленський звернувся до партнерів після нічної атаки РФ на Україну
7 липня, 11:44
Президент України та премʼєр Норвегії обговорили енергетичну стійкість нашої країни
Норвегія допоможе Україні підготуватися до наступної зими
18 липня, 15:09
11 липня окупанти знову вдарили по Харкову
Унаслідок російської атаки постраждав пологовий у Харкові: реакція Зеленського
11 липня, 11:59

Політика

Зеленський підписав закон про обмеження повноважень НАБУ і САП
Зеленський підписав закон про обмеження повноважень НАБУ і САП
Ольга Селих – нова пані посол в Омані. У соцмережах розгорілися суперечки
Ольга Селих – нова пані посол в Омані. У соцмережах розгорілися суперечки
«Блюзнірство грантових патріотів». Виступ Тимошенко спровокував овації в Раді і обурення активістів
«Блюзнірство грантових патріотів». Виступ Тимошенко спровокував овації в Раді і обурення активістів
Генпрокурор зустрівся з представниками G7 на тлі скандалу з НАБУ
Генпрокурор зустрівся з представниками G7 на тлі скандалу з НАБУ
Обмеження повноважень НАБУ та САП: як голосувала опозиція
Обмеження повноважень НАБУ та САП: як голосувала опозиція
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список)
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
4508
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
3951
Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах
3272
Прогноз магнітних бур на 22-24 липня: якою буде сонячна активність
2686
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua