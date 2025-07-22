Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про обмеження повноважень НАБУ і САП

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як повідомляє «Главком», про це свідчить картка законопроєкту.

Як відомо, перед цим на акції протесту проти підписання закону вийшли люди в низці міст. Зокрема, у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Полтаві та Тернополі.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

До слова, за законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, сьогодні проголосували 263 нардепи. Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу».

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