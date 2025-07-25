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У ДТП загинув нардеп від «Голосу» та підприємець Ярослав Рущишин

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У ДТП загинув нардеп від «Голосу» та підприємець Ярослав Рущишин
Ярослав Рущишин був українським підприємцем і громадським діячем, співзасновником Мистецького об'єднання «Дзиґа»
фото з відкритих джерел

Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув унаслідок ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Твоє місто».

Родина підтвердила смерть чоловіка виданню. Як повідомили ЗМІ, ДТП трапилась 24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Як відомо, Ярослав Рущишин був народним депутатом України IX скликання від партії «Голос».

Обіймав посаду голови Львівської обласної організації партії «Голос» у 2019-2021 роках. Разом із Маркіяном Іващишиним був продюсером гуртів «Клуб шанувальників чаю», «Мертвий півень», «Дзиґа джаз квартет», ранніх проєктів «Океану Ельзи» та співачки Руслани.

У 2020 році балотувався в мери Львова від партії «Голос», посів 4 місце. Також відомо, що Рущишин був почесним сенатором Українського католицького університету і співзасновником Львівської бізнес-школи LvBS.

За даними з відкритих джерел, Рущишину було 57 років.

Теги: ДТП депутат Львів смерть партія Голос

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