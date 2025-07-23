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«Збирали на кого не потрібно». Вірастюк пояснив, чому голосував за обмеження незалежності НАБУ і САП

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Збирали на кого не потрібно». Вірастюк пояснив, чому голосував за обмеження незалежності НАБУ і САП
Вірастюк не зміг пояснити, як ухвалений Радою законопроєкт повʼязаний зі зникненням осіб безвісти в умовах воєнного стану

Вірастюк: Вони займалися не до кінця тим, що потрібно робити

Народний депутат України від партії «Слуга народу» та почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк в коментарі Tribuna.com розповів про своє рішення підтримати законопроєкт 12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП. Про це повідомляє «Главком».

«Ми буквально це питання обговорювали, бо ви не перший, хто запитує про те, чому ми це підтримали і за це проголосували. Мабуть, бо вони займалися не до кінця тим, що потрібно робити. Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно, показували немаленький обʼєм роботи, передавали далі в прокуратуру. Далі їх не цікавило те, що буде відбуватися – головне пришити людині якусь проблему, а доводити зворотне – це твоя особиста проблема стає. Плюс до того ще був скандал, який був нещодавно (йдеться про масові обшуки в НАБУ 21 липня, які СБУ та Офіс Генпрокурора назвали «спецоперацією з нейтралізації російського впливу на НАБУ», і затримання одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова – прим.)», – заявив Вірастюк.

Він також не зміг пояснити, як ухвалений законопроєкт повʼязаний зі зникненням осіб безвісти в умовах воєнного стану.

«Я так детально не можу сказати, бо не входжу до комітету з питань правоохоронної діяльності – ви думаєте, у мене феноменальна памʼять, щоб усе памʼятати? Чому в першому читанні було так, а потім у комітеті переінакшили? Ще раз кажу – я не входжу до того комітету, тому настільки детально все не відстежую», – сказав Вірастюк.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. 

До слова, за законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, проголосували 263 нардепи. Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу».

Теги: Василь Вірастюк НАБУ САП депутат

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