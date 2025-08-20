Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рік закону про заборону Московської церкви. Нардепка скаржиться на «російську агентуру» в уряді

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Рік закону про заборону Московської церкви. Нардепка скаржиться на «російську агентуру» в уряді
Юлія Сірко: у цьому «зоопарку» є різні «звірі»
колаж: glavcom.ua

Юлія Сірко: Спроможність Держслужби з етнополітики та свободи слова викликає багато запитань

Сьогодні, 20 серпня, минув рік із моменту ухвалення закону про заборону Московської церкви в Україні. Народна депутатка Юлія Сірко заявила, що його виконання свідомо гальмується. За її словами, причиною є «російська агентура», що зачаїлася в державних структурах. Про це Юлія Сірко розповіла в інтерв'ю «Главкому».

За словами народної депутатки, існує дві основні проблеми, які перешкоджають реалізації закону. Перша – це саботаж з боку Кабінету міністрів, який затягнув з прийняттям необхідних підзаконних актів. Депутатка переконана, що мали місце свідомі дії окремих чиновників, які підтримують російську церкву.

Другою проблемою вона назвала роботу Держслужби з етнополітики та свободи совісті. На думку Сірко, спроможність цього відомства викликає багато запитань, оскільки більшість функцій з наведення ладу в цій сфері покладено саме на нього. Вона вважає, що рівень кваліфікації та кадровий склад служби не відповідають поставленим завданням, а деякі співробітники свідомо блокують виконання закону.

Нардепка зазначила, що не переоцінює спроможність Офісу президента повністю контролювати бюрократичний апарат, який, за її словами, «живе своїм життям» і містить людей, які знаходяться там набагато довше, ніж політичні керівники.

Юлія Сірко наголошує, що питання церкви є критично важливим, оскільки Росія використовує релігію та мову у «ФСБшних» цілях. За її словами, повернення Російської православної церкви в Україну буде де-факто означати повернення російської агентури, яка підриватиме країну зсередини.

Щоб цьому запобігти, Держслужба з етнополітики, на думку депутатки, потребує дуже досвідчених юристів, які б протистояли адвокатам УПЦ МП в судах. Вона також нагадала, що для ефективної протидії Служба безпеки України (СБУ) отримала додаткові повноваження щодо виявлення російської агентури в релігійній сфері.

Народна депутатка планує ініціювати у вересні слухання у Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної політики. Метою є звіт всіх служб про прогрес у виконанні закону за останні пів року.

Нагадаємо, рівно рік тому, 20 серпня 2024 року, Верховна Рада ухвалила радикальне рішення щодо Московської церкви в Україні: депутати ухвалили закон щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Закон цей проходив з боями, через величезний спротив численних лобістів УПЦ МП у самому парламенті і загалом у владних коридорах. Але і з його прийняттям крапка в цій дражливій проблемі не була поставлена. Через велику чутливість питання в законі прописали перехідний період. Релігійним громадам надавалося дев’ять місяців, аби вони добровільно змінили статути та розірвали єдність з Московським патріархатом. Також протягом трьох місяців з дня ухвалення закону уряд мав ухвалити необхідні підзаконні акти з його виконання. Вони надавали можливість Державній службі з етнополітики та свободи совісті застосовувати до громад, що не розірвали зв’язки з Москвою, примусові заходи.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада депутат Московська церква в Україні закон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 25 липня
Загибель нардепа Рущишина, вибухи в Росії: головне за ніч
25 липня, 05:54
У минулому 2024 році у Туреччині було видано близько 301 тисячі дозволів на роботу іноземцям
У Туреччині роботодавці платитимуть за депортацію працівників-нелегалів
28 липня, 14:42
За словами нардепа Юрчишина, рішення ознаменує перший крок до поновлення онлайн-трансляцій
Як Рада повертає повноваження НАБУ і САП. Пряма трансляція
31 липня, 12:07
В Асоціації міст України розповіли про перевибори до місцевих рад
П’ять років при владі: що чекає на місцеву владу після жовтня 2025 року
6 серпня, 18:23
Вірастюк проголосував за законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ і САП
«Не впевнений, що на 100% це було щиро». Вірастюк прокоментував протести щодо НАБУ і САП
31 липня, 17:46
НАБУ викрило корупційну схему за участі військовослужбовців Нацгвардії
Корупція на закупівлі дронів і РЕБ: що відомо про причетність посадовців Нацгвардії
2 серпня, 19:56
4 серпня два цивільні авто перекрили дорогу автомобілю ТЦК, в якому перебував військовозобовʼязаний, і зрештою заблокували його на об'їзній автодорозі
На Рівненщині братки «відбили» місцевого депутата від мобілізації: заява «Свободи»
8 серпня, 08:14
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко
Депутати кличуть керівника САП на килим
13 серпня, 19:36
На турнірі «Бійці нації 2» перед нагородженням призерів слово на сцені було надане нардепу Миколі Тищенку (ліворуч)
Військовий розповів, як виступ нардепа Тищенка на турнірі з карате завершився скандалом
18 серпня, 12:39

Політика

Рік закону про заборону Московської церкви. Нардепка скаржиться на «російську агентуру» в уряді
Рік закону про заборону Московської церкви. Нардепка скаржиться на «російську агентуру» в уряді
Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому»
Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому»
Нічний удар по Україні. Зеленський закликав запровадити нові санкції проти РФ
Нічний удар по Україні. Зеленський закликав запровадити нові санкції проти РФ
Хто гальмує ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Решетилова зробила заяву
Хто гальмує ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Решетилова зробила заяву
Зеленський домовився про зустріч із премʼєром Норвегії
Зеленський домовився про зустріч із премʼєром Норвегії
Зеленський та глава Європейської ради обговорили підготовку нових санкцій проти РФ
Зеленський та глава Європейської ради обговорили підготовку нових санкцій проти РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2911
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
2102
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1820
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1797
Припинення вогню не буде. Що далі?

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua