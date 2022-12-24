Подоляк закликав знищувати збройові заводи Ірану

В ОП закликають відмовитися від непрацюючих санкцій проти Ірану та перейти до жорсткіших дій

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав знищувати іранські заводи з виробництва безпілотників і ракет, а також арештовувати тих, хто постачає їх Росії. Про це Подоляк написав на своїй сторінці в Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Подоляк зазначив, що Іран планує наростити обсяги поставок зброї до Росії. На думку Подоляка, цим Тегеран «демонстративно принижує» весь інститут міжнародних санкцій.

«Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут «міжнародних санкцій». Важливо відмовитися від концепції «непрацюючі санкції», «недіючі резолюції ООН», а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників», – написав Подоляк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше «Південь» повідомив скільки іранських дронів залишилось в окупантів.

Також повідомлялося, що ООН перевірить інформацію про постачання дронів Росії з Ірану.

Нагадаємо, 17 грудня повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нову партію дронів.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників.