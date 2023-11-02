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Хакери зламали сайт Київської обласної ради та залишили повідомлення Зеленському

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хакери зламали сайт Київської обласної ради та залишили повідомлення Зеленському
Готується заява до Кіберполіції щодо встановлення причетних до атаки
фото з відкритих джерел

Зараз робиться все можливе для відновлення роботи сайту

Сьогодні, 2 листопада, сайт Київської обласної ради зламали хакери. Подробиці розповів голова ради Ярослав Добрянський.

«Станом на 13:32 стартова сторінка сайту Київської обласної ради мала вигляд – зображення Президента України Володимира Зеленського з погрозливим повідомленням російською мовою: «ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ТУТ!!! ЖДИ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!», – йдеться у повідомленні.

Хакери зламали сайт Київської обласної ради та залишили повідомлення Зеленському фото 1

Добрянський підкреслив, що наразі готується заява до Кіберполіції щодо встановлення причетних до атаки для притягнення їх до відповідальності.

Він також повідомив, що на сайті міститься публічна інформація з метою інформування населення про діяльність Київської обласної ради, і додав, що робиться все можливе для відновлення його роботи.

Хакери зламали сайт Київської обласної ради та залишили повідомлення Зеленському фото 2

Нагадаємо, російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, намагаючись викрасти конфіденційну інформацію з поля бою, яка могла б допомогти Кремлю у війні проти України. 

Також «Главком» писав, що хакерське угрупування АРТ28 намагалося атакувати об'єкт критичної енергетичної інфраструктури України. Його пов’язують зі спецслужбами Росії.

Теги: Володимир Зеленський Київська облрада хакеры

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