Хакери зламали сайт Київської обласної ради та залишили повідомлення Зеленському
Зараз робиться все можливе для відновлення роботи сайту
Сьогодні, 2 листопада, сайт Київської обласної ради зламали хакери. Подробиці розповів голова ради Ярослав Добрянський.
«Станом на 13:32 стартова сторінка сайту Київської обласної ради мала вигляд – зображення Президента України Володимира Зеленського з погрозливим повідомленням російською мовою: «ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ТУТ!!! ЖДИ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!», – йдеться у повідомленні.
Добрянський підкреслив, що наразі готується заява до Кіберполіції щодо встановлення причетних до атаки для притягнення їх до відповідальності.
Він також повідомив, що на сайті міститься публічна інформація з метою інформування населення про діяльність Київської обласної ради, і додав, що робиться все можливе для відновлення його роботи.
Нагадаємо, російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, намагаючись викрасти конфіденційну інформацію з поля бою, яка могла б допомогти Кремлю у війні проти України.
Також «Главком» писав, що хакерське угрупування АРТ28 намагалося атакувати об'єкт критичної енергетичної інфраструктури України. Його пов’язують зі спецслужбами Росії.
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