Україна вироблятиме бойових роботів. Анонсовано перший проєкт

Український концерн «Укроборонпром» виготовлятиме бойові машини, які працюватимуть автономно

В Україні анонсували виробництво бойових роботів. Сучасні машини виготовлятимуть на заводі «Меридіан», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром». У проєкті також прийматиме участь стартап Sikorsky Challenge, а також команда розробників проєкту «Мобільні бойові роботи».

Партнери реалізовуватимуть проєкти, які були відібрані серед фіналістів конкурсу стартапів Sikorsky Challenge 2021. Розробки пройшли попередній відбір, під час якого фахівці оцінювали їхню інноваційність, технологічну завершеність, можливість розгортання виробництва на потужностях «Меридіану» та інші аспекти.

Найпершим планують втілити в життя проєкт «Мобільні бойові роботи» — безекіпажні наземні компактні машини, які призначені для виконання логістичних, розвідувальних і бойових завдань, зокрема вогневої підтримки та розмінування.

Завод «Укроборонпрому» буде відповідати за серійне виробництво, а холдинг Sikorsky Challenge забезпечить маркетинговий супровід.

Нещодавно в Україні також пройшли випробування бронетехніки від НВО «Практика» – машин «Козак 2М1» та БТР-60 «Хорунжий». Особливість представлених машин – наявність інтегрованих бойових модулів виробництва турецької компанії Aselsan. Дательно про випробування – за посиланням.