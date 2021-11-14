  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус
    HiTech

    Україна вироблятиме бойових роботів. Анонсовано перший проєкт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна вироблятиме безпілотні бойові машини - Україна вироблятиме бойових роботів. Анонсовано перший проєкт
    Україна вироблятиме безпілотні бойові машини
    фото: «Укроборонпром»

    Український концерн «Укроборонпром» виготовлятиме бойові машини, які працюватимуть автономно

    В Україні анонсували виробництво бойових роботів. Сучасні машини виготовлятимуть на заводі «Меридіан», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром». У проєкті також прийматиме участь стартап Sikorsky Challenge, а також команда розробників проєкту «Мобільні бойові роботи».

    Партнери реалізовуватимуть проєкти, які були відібрані серед фіналістів конкурсу стартапів Sikorsky Challenge 2021. Розробки пройшли попередній відбір, під час якого фахівці оцінювали їхню інноваційність, технологічну завершеність, можливість розгортання виробництва на потужностях «Меридіану» та інші аспекти.

    Найпершим планують втілити в життя проєкт «Мобільні бойові роботи» — безекіпажні наземні компактні машини, які призначені для виконання логістичних, розвідувальних і бойових завдань, зокрема вогневої підтримки та розмінування.

    Завод «Укроборонпрому» буде відповідати за серійне виробництво, а холдинг Sikorsky Challenge забезпечить маркетинговий супровід.

    Нещодавно в Україні також пройшли випробування бронетехніки від НВО «Практика» – машин «Козак 2М1» та БТР-60 «Хорунжий». Особливість представлених машин – наявність інтегрованих бойових модулів виробництва турецької компанії Aselsan. Дательно про випробування – за посиланням.

    Читайте також:

    Теги: військова техніка озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна вироблятиме бойових роботів. Анонсовано перший проєкт