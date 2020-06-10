Зеленський відреагував на надання Україні кредиту МВФ



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Президент Володимир Зеленський Фото: president.gov.ua

Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі 2,1 мільярда доларів

Президент Володимир Зеленський заявив, що нова програма stand by для України, затверджена Міжнародним валютним фондом, дозволить подолати складнощі, викликані епідемією коронавірусу.

Про це глава держави написав у Twitter.

«Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі 2,1 мільярда доларів. Це на 200 мільйонів більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені Covid-19», - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що у складний час «МВФ доводить, що є надійним партнером».

#Ukraine will shortly receive the first tranche of $2.1 bln from @IMFNews. That's $200 mln more than originally planned. The new program funding will help us to overcome the challenges caused by #COVID19. The #IMF has proven itself to be a reliable partner to a friend in need — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2020

Також у Мінфіні пояснили, коли оприлюднять меморандум з МВФ.

Також міністр фінансів розповів за яких умов Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною.

Своєю чергою у МВФ заявили, що деталі програми для України ще обговорюються.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що Кабмін має оприлюднити меморандум з МВФ

Як відомо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що чекає МВФ від України.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.