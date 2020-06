Зеленський відреагував на надання Україні кредиту МВФ

Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі 2,1 мільярда доларів

Президент Володимир Зеленський заявив, що нова програма stand by для України, затверджена Міжнародним валютним фондом, дозволить подолати складнощі, викликані епідемією коронавірусу.

Про це глава держави написав у Twitter.

«Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі 2,1 мільярда доларів. Це на 200 мільйонів більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені Covid-19», - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що у складний час «МВФ доводить, що є надійним партнером».

#Ukraine will shortly receive the first tranche of $2.1 bln from @IMFNews. That's $200 mln more than originally planned. The new program funding will help us to overcome the challenges caused by #COVID19. The #IMF has proven itself to be a reliable partner to a friend in need