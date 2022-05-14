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    Російський дипломат висловився про капітуляцію у війні

    Можливо, мета РФ &ndash; погубити якнайбільше своїх армійців? - Російський дипломат висловився про капітуляцію у війні
    Можливо, мета РФ – погубити якнайбільше своїх армійців?
    фото з відкритих джерел

    У Кремлі кажуть: не планують здаватися. Тим часом загинуло вже понад 27 тис. їхніх військових

    Російська Федерація не має наміру капітулювати у війні проти України. Планує «виконати усі поставлені завдання». Про це пишуть російські ЗМІ.

    «Ми твердо і ясно говоримо і однозначно в цьому впевнені, принаймні російські дипломати, які працюють тут, такої капітуляції не буде, ніколи не буде. Ми твердо впевнені, що всі завдання, які поставив верховний головнокомандувач перед нашими збройними силами вони будуть повністю виконані», – заявив посол Росії в США Анатолій Антонов.

    Сьогодні у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що спроби росіян показати хоча б якусь перемогу – це божевілля (відео).

    Тим часом Медведєв заявив, що РФ начхати на невизнання нових кордонів України країнами G7 .

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    Теги: росія окупанти ЗМІ США війна посол Україна окупація #stoprussia
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    Російський дипломат висловився про капітуляцію у війні