Саакашваілі розповів, чим займатиметься під час нічного домашнього арешту

Політик збирається зайнятися фільмом, організовувати протест та аналог телестудії

Лідер партії Рух нових сил Михайло Саакашвілі заявив, що під час нічного домашнього арешту буде продовжувати роботу над власним фільмом про Україну. В ефірі NewsOne політик також повідомив, що має намір організувати в своїй квартирі аналог телестудії. «Зараз я завершую свій фільм про майбутнє України, про її нову державну систему, розвиток



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Михайло Саакашвілі

Політик збирається зайнятися фільмом, організовувати протест та аналог телестудії

Лідер партії Рух нових сил Михайло Саакашвілі заявив, що під час нічного домашнього арешту буде продовжувати роботу над власним фільмом про Україну.

В ефірі NewsOne політик також повідомив, що має намір організувати в своїй квартирі аналог телестудії.

«Зараз я завершую свій фільм про майбутнє України, про її нову державну систему, розвиток туризму, економіки, вихід із кризи», - заявив Саакашвілі.

Він також анонсував проведення чергового маршу, який пройде 4 лютого в Києві.

«4 лютого ми будемо збиратися в Києві о 12:00. Напевно традиційно підемо від Парку Шевченка, а потім буде велике зібрання на Майдані», - заявив Саакашвілі.

Нагадаємо, 26 січня Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт Михайла Саакашвілі.

Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їх злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувала оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

Джерело: Інтерфакс-Україна