  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Саакашвілі назвав «неліквідом» очільника Держпродспоживслужби Одещини Пудрика

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Олег Муратов представив нового начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області &ndash; Дениса Пудрика - Саакашвілі назвав «неліквідом» очільника Держпродспоживслужби Одещини Пудрика
    Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Олег Муратов представив нового начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області – Дениса Пудрика
    Фото Держспоживслужби

    «Хіба за це голосували люди у 2019-му?»

    Голова виконкому Національного комітету реформ Михайло Саакашвілі звинуватив владу у тому, що вона активно повертає та інтегрує в управління державою «усякий неліквід».

    Так, політик на своїй сторінці у Facebook відреагував на новину про те, що новим очільником Держпродспоживслужби Одещини став одіозний ексмитника часів Януковича Денис Пудрик, якого представив колективу ОДА голова Одеської облради Олег Муратов.

    «Це п-ець! У мене іншого коментаря немає… Цього Муратова ми у 2015 році звільнили з Одеської обладміністрації, але він знову там. Активно повертають та інтегрують різний неліквід. Хіба за це голосували люди у 2019-му? – обурився Саакашвілі.

    Як відомо, Денис Пудрик працював у митній службі з 1998 року. З 4 червня 2013 року по 5 травня 2014 року також очолював Кримську митницю Міндоходів та зборів України.

    Відповідно до Закону України «Про очищення влади» він був звільнений з посади заступника начальника Кіровоградської митниці. Проте люстрований чиновник не погодився з даним рушенням і подав позов до суду.

    28 січня 2020 року Кіровоградський міський адміністративний суд скасував рішення про звільнення Пудрика з посади і поновив його на посаді заступника начальника Кіровоградської митниці, зобов’язавши митницю виплатити колишньому працівникові 677 тисяч 273 гривні компенсації втраченої зарплати.

    У червні 2020 року поновленого чиновника призначили заступником керівника Одеської митниці, та через два місяці звільнили за те, що «не зміг налагодити організацію та контроль якісного виконання».

    Денис Пудрик – заслужений економіст Автономної Республіки Крим, звання він отримав від президента-утікача Віктора Януковича 24 серпня 2013 року.

    До слова, раніше Саакашвілі заявляв, що ситуація з корупцією на українській митниці зараз найгірша за всю історію держави. Тим часом чернівецька митниця продає 20 тонн сливи, яку раніше конфіскувала на кордоні. Днями Київська митниця вилучила близько 2 тонн хімічних речовин, при спробі їх ввезення за «липовими» документами з РФ.

    Читайте також:
    Теги: митниця Михайло Саакашвілі люстрація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Саакашвілі назвав «неліквідом» очільника Держпродспоживслужби Одещини Пудрика