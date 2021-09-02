Саакашвілі назвав «неліквідом» очільника Держпродспоживслужби Одещини Пудрика

«Хіба за це голосували люди у 2019-му?»

Голова виконкому Національного комітету реформ Михайло Саакашвілі звинуватив владу у тому, що вона активно повертає та інтегрує в управління державою «усякий неліквід».

Так, політик на своїй сторінці у Facebook відреагував на новину про те, що новим очільником Держпродспоживслужби Одещини став одіозний ексмитника часів Януковича Денис Пудрик, якого представив колективу ОДА голова Одеської облради Олег Муратов.

«Це п-ець! У мене іншого коментаря немає… Цього Муратова ми у 2015 році звільнили з Одеської обладміністрації, але він знову там. Активно повертають та інтегрують різний неліквід. Хіба за це голосували люди у 2019-му? – обурився Саакашвілі.

Як відомо, Денис Пудрик працював у митній службі з 1998 року. З 4 червня 2013 року по 5 травня 2014 року також очолював Кримську митницю Міндоходів та зборів України.

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» він був звільнений з посади заступника начальника Кіровоградської митниці. Проте люстрований чиновник не погодився з даним рушенням і подав позов до суду.

28 січня 2020 року Кіровоградський міський адміністративний суд скасував рішення про звільнення Пудрика з посади і поновив його на посаді заступника начальника Кіровоградської митниці, зобов’язавши митницю виплатити колишньому працівникові 677 тисяч 273 гривні компенсації втраченої зарплати.

У червні 2020 року поновленого чиновника призначили заступником керівника Одеської митниці, та через два місяці звільнили за те, що «не зміг налагодити організацію та контроль якісного виконання».

Денис Пудрик – заслужений економіст Автономної Республіки Крим, звання він отримав від президента-утікача Віктора Януковича 24 серпня 2013 року.

До слова, раніше Саакашвілі заявляв, що ситуація з корупцією на українській митниці зараз найгірша за всю історію держави. Тим часом чернівецька митниця продає 20 тонн сливи, яку раніше конфіскувала на кордоні. Днями Київська митниця вилучила близько 2 тонн хімічних речовин, при спробі їх ввезення за «липовими» документами з РФ.